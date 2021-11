Paul Rudd déclenche la terreur des pièges fantômes dans New Ghostbusters: Afterlife Sneak Peek

Un nouveau clip de la suite héritée à venir Chasseurs de fantômes : l’au-delà taquine le plaisir nostalgique alors que Paul Rudd tente d’utiliser un piège à fantômes d’apparence familière. Le professeur de Rudd, M. Grooberson, est aidé dans son expérience par certains de ses étudiants, Phoebe (Mckenna Grace) et Podcast (Logan Kim), avec son bricolage qui a entraîné la libération d’un démon enflammé.

Après avoir utilisé le matériel dont il dispose, en l’occurrence un autobus scolaire, Paul Rudd est aussi excité que le public le sera sans doute de voir le piège se rallumer après toutes ces années. Bien sûr, s’agissant d’un film Ghostbusters, les choses ne se passent pas exactement comme il l’avait imaginé, et bien que le piège s’ouvre, M. Grooberson devra faire face à bien plus que ce qu’il avait prévu. Sur la base des clips publiés par Sony jusqu’à présent, il semble certainement que Paul Rudd subira sa juste part du poids des fantômes et des goules, l’acteur ayant déjà été montré en train de s’attaquer aux mini-guimauves Staypuft, au retour des chiens du diable de Gozer, et maintenant un démon enfumé et aux dents pointues.

Situé trente ans après la suite de 1989 Chasseurs de fantômes II, Chasseurs de fantômes : l’au-delà suit une famille qui déménage dans une petite ville, où ils découvrent leur lien avec l’équipe originale de chasseurs de fantômes. Après avoir été expulsés de leur maison, une mère célibataire et ses deux enfants sont forcés de déménager dans une ferme délabrée à Summerville, Oklahoma, laissée par le défunt grand-père des enfants, où une série de tremblements de terre inexpliqués se produisent bien qu’ils ne soient situés sur aucun faute et des choses étranges se produisent dans une ancienne mine qui appartenait autrefois à l’occultiste présumé Ivo Shandor. Les enfants découvrent l’histoire de leur grand-père avec les originaux Ghostbusters, qui ont depuis été largement oubliés par le monde au-delà de leurs fans.

Lorsque des phénomènes surnaturels liés au « Manhattan Crossrip of 1984 » de New York se produisent et menacent le monde, les enfants, ainsi que leur famille et leurs amis, doivent résoudre le mystère vieux de plusieurs décennies du déménagement de leur grand-père et utiliser l’équipement des Ghostbusters. , et devenir leurs successeurs pour le sauver.

Réalisé par Jason Reitman et écrit par Reitman et Gil Kenan, Chasseurs de fantômes : l’au-delà met en vedette Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace et Paul Rudd. La suite tant attendue trouve également Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver et Annie Potts reprennent leurs rôles des films originaux. Le regretté et grand Harold Ramis apparaît également à titre posthume dans le film en tant que Dr Egon Spengler grâce à des extraits d’archives et des photos tirées des deux films originaux.

Chasseurs de fantômes : l’au-delà a été projeté en août lors de l’événement CinemaCon 2021 à Las Vegas, et a jusqu’à présent reçu une réaction globalement positive, beaucoup louant l’approche de Reitman envers la franchise et l’équilibre du réalisateur entre nostalgie et nouveau matériel rafraîchissant. Chasseurs de fantômes : l’au-delà devrait sortir aux États-Unis le 11 novembre 2021, après avoir été retardé trois fois par rapport à une date de sortie originale de juillet 2020. Cela nous vient de Ghostbusters sur YouTube.

