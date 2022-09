Paul Reiser de Stranger Things parle de son éventuel retour dans la saison 5.

Dans le cadre de leur ambiance nostalgique des années 80, Choses étranges a fait un choix parfait lors du casting de Paul Reiser dans le rôle du Dr Owens dans la saison 2 de l’émission Netflix, mais après l’apogée de la série d’horreur, beaucoup se sont demandé si l’histoire de son personnage était maintenant terminée. S’adressant récemment à E ! En ligneReiser a évoqué son retour potentiel dans la série lors de sa cinquième et dernière saison.

Paul Reiser était connu de beaucoup comme le méchant humain de James Cameron Extraterrestres. Dans le blockbuster d’action de 1986, Reiser a joué Carter Burke, dont les plans pour tirer profit de la découverte des Xénomorphes alors que les armes biologiques tournent fatalement mal et il se retrouve du mauvais côté de l’une des créatures à sang acide pour ses ennuis. Quand cela vient à Choses étranges, Reiser est l’un des nombreux acteurs connus pour avoir joué un rôle fantastique, de science-fiction ou d’horreur dans les années 80 qui a fait une apparition dans la série. D’autres ont inclus Sean Astin, Robert England et bien sûr Winona Ryder, qui a fait l’une de ses premières apparitions dans Tim Burton’s Jus de coléoptère en 1988.

Alors que Ryder est dans la mêlée jusqu’au bout, le sort de Reiser est un peu moins certain. En tant que l’un des personnages dont la « fin » de la saison 4 était à peu près inexistante, il serait dommage que son personnage central sorte comme une pensée secondaire. Reiser ne semble cependant pas savoir ce qui va se passer, même après avoir demandé au Choses étranges compte Twitter sur son sort lui-même. Il a dit à E! En ligne:

Après quatre saisons couronnées de succès, Choses étranges, ou du moins la série principale, prendra fin sur Netflix. Cela signifie que tout est permis, et pour la star Maya Hawke, qui joue Robin Buckley, cela signifie vraiment que certaines personnes doivent mourir dans les derniers épisodes. Tout en discutant récemment de son nouveau film Vengeanceraconte Hawke Pierre roulante qu’elle pense qu’il y a trop de personnages dans la série, et c’est pourquoi certains doivent partir. Dit-elle:

« C’est la dernière saison, donc les gens vont probablement mourir. J’aimerais mourir et avoir le moment de mon héros. J’aimerais mourir avec honneur, comme n’importe quel acteur le ferait. Mais j’aime la façon dont [showrunners] les frères Duffer aiment leurs acteurs. La raison pour laquelle ils écrivent si bien pour moi et pour tout le monde, c’est parce qu’ils tombent amoureux de leurs acteurs et de leurs personnages, et ils ne veulent pas les tuer. Je pense que c’est une belle qualité qu’ils ont, et je ne voudrais pas qu’elle s’en aille. »