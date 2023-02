Paul Mescal révèle quand il a commencé à tourner Gladiator 2

La star d’Aftersun, Paul Mescal, est prête pour le plus grand projet de sa carrière.

Plus de 20 ans après sa création, Gladiateur poursuivra son histoire dans la suite tant attendue du classique réalisé par Ridley Scott, avec Russell Crowe. Paul Mescal sera chargé de jouer dans l’aventure épique et passionnante de la suite, dont le tournage commencera très bientôt.





Il y a quelques semaines, il a été révélé que le tournage de Gladiateur 2 a été retardé en raison du travail théâtral de Mescal et de son emploi du temps chargé. Mais il semble qu’il ne lui faudra plus longtemps pour se mettre dans la peau d’un combattant romain. Lors de son apparition sur le tapis rouge des BAFTA, avec l’aimable autorisation de Date limitel’acteur a confirmé qu’il serait sur le plateau très bientôt.

Dans la vidéo que vous pouvez voir ci-dessous, Paul ne dit pas de date exacte mais précise que ce sera en été, c’est-à-dire que dans les prochains mois, le tournage sera prêt à démarrer :

Après son apparition dans le Personnes normales série, la carrière de Mescal n’a fait que monter. Cependant, il a toujours été lié à des productions indépendantes telles que La fille perdue ou Après-soleill’un des grands prétendants de la saison actuelle des récompenses.

En plus de son avance dans Gladiateur 2Mescal fera partie du prochain projet de Richard Linklater, Nous roulons joyeusement. Le film racontera la vie du talentueux compositeur de Broadway Franklin Shepard, qui abandonne ses amis et sa carrière pour devenir producteur hollywoodien. L’histoire est racontée sur 20 ans dans l’ordre chronologique inverse. Le tournage prendra donc le même nombre d’années, suivant un processus similaire à celui que le réalisateur a utilisé avec Enfance.





De quoi parle Gladiator 2 ?

Dans le film original, le général romain Maximus est le plus fidèle partisan de l’empereur Marc Aurèle, qui l’a mené de victoire en victoire. Cependant, Comodo, le fils de Marc Aurèle, est jaloux du prestige de Máximo et plus encore de l’amour de son père pour lui.

Lorsque Commode arrive au pouvoir, il ordonne l’arrestation et l’assassinat du général. Maximus échappe à ses assassins, mais il ne peut empêcher la mort de sa famille. Puis il devient gladiateur pour mener à bien sa vengeance.

La suite se concentrera sur l’histoire de Lucius, que Spencer Treat Clark a joué dans le premier film. Il est le fils de Lucilla (Connie Nielsen) et le neveu du méchant Comodo (Joaquin Phoenix). L’histoire se déroulera 25 ans après Gladiateur et trouvera Lucius comme empereur, devant vraisemblablement faire face aux ravages de son oncle.