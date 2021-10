Paul McCartney revendique la paternité de « A Day In The Life »

Après avoir suscité une certaine polémique en assurant que John Lennon était bien responsable de la séparation des Beatles en l’an 1970, le chanteur et compositeur Paul McCartney s’en est une nouvelle fois fustigé à la mémoire de son partenaire, assassiné en l’an 1980.

McCartney a déclaré que, contrairement à ce que beaucoup ont attribué comme composition appartenant au chanteur d' »Imagine », la chanson « A Day In The Life », de l’album de 1967 « Sgt Pepper’s Hearts Club Band », était en fait toute seule. la paternité, même en changeant le contexte dans lequel il est né.

Auparavant, McCartney avait déclaré que la chanson avait été inspirée par un homme politique sous l’emprise de la drogue qui « se fait exploser la tête dans une voiture ». Cependant, Lennon aurait contredit cette explication il y a des décennies en soulignant qu’elle était en fait basée sur un accident de voiture dans lequel Tara Browne, héritière de la fortune Guinness, est décédée à 21 ans en 1966.

À travers son nouveau livre « The Lyrics » (via The Telegraph), McCartney affirme qu’en fait, la chanson parlait de Browne, qu’il considérait comme l’un de ses amis. L’ex-Beatle a également fait remarquer dans son livre qu’il était l’auteur de la chanson au lieu de Lennon, car elle a été considérée pendant tout ce temps.

« J’ai écrit à son sujet A Day In The Life. « Il a eu le souffle coupé dans une voiture, il ne savait pas que les lumières avaient changé », a noté McCartney dans le livre sur sa relation avec Browne. Cette déclaration se heurte à une citation partagée dans le livre de 1997 « De nombreuses années à partir de maintenant.

Dans la biographie écrite par Barry Miles, McCartney a déclaré qu’en dépit de la mort de Tara Browne comme source d’inspiration, il ne considérait pas que ce soit le cas. « Dans ma tête, j’imaginais un politicien altéré par la drogue qui s’arrêtait aux feux de circulation et ne remarquait pas qu’ils avaient changé. » « The Lyrics », son autobiographie musicale, sera en vente à partir du 2 novembre.