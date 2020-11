Paul McCartney révèle son goût pour les BTS et les compare aux Beatles | 45S

Le légendaire musicien anglais, Paul Mccartney Il a avoué dans une récente interview son goût pour le groupe sud-coréen du moment Bts. Le Britannique a été invité au podcast Smartless où, en plus de parler de sa longue carrière, a commenté le récent triomphe des Coréens aux American Music Awards, où ils ont remporté le prix de l’artiste pop / rock de l’année.

Jason Bateman, Sean Hayes et Will Arnett, animateurs du podcast, ont eu une grosse surprise lorsque le musicien de 78 ans, en plus de révéler son goût pour la musique du groupe sud-coréen, a osé les comparer avec son groupe légendaire: The Beatles.

«Pour moi, ce n’est pas vraiment de la musique comme pour ses fans. Pour moi, c’est comme regarder des enfants traverser ce que nous traversons (en référence aux Beatles). BTS, jeunes Coréens, j’aime les voir. Je pense qu’ils sont bons, tu sais? Je ne peux chanter aucune de ses chansons, mais je les aime. Paul Mccartney

C’est avec ces mots que Sir Paul a souligné que le succès actuel du groupe sud-coréen lui rappelle l’apogée des Beatles.

Le temps que BTS a couvert les Beatles

En 2019, McCartney a été invité à l’émission de télévision Le spectacle de fin de soirée animé par James Colbert. Au cours de l’émission, l’Anglais a parlé de BTS et de la façon dont la renommée qu’ils gagnaient dans le monde a attiré son attention. Il a également été très surpris quand ils lui ont montré une vidéo du 7 membres du groupe sud-coréen chantant le refrain final de la chanson légendaire Hé Jude!, qu’il a composé en collaboration avec le regretté John Lennon.