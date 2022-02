Paul McCartney révèle sa plus grande influence sur la musique

Quand on parle de les Beatles Normalement, nous pensons à leur influence sur le monde de la musique et de la culture pop en général, car leur musique a transcendé les générations, à tel point qu’aujourd’hui encore, ils continuent d’ajouter divers fans à travers le monde.

Ce qu’on ne tient pas compte, c’est qu’au départ, les jeunes John Lennon Oui Paul Mccartney avaient leurs références pour démarrer leur groupe, généralement les noms qui résonnent le plus car les idoles de la musique des Fab Four sont Petit Richard Oui baie de mandrinmais maintenant McCartney est sorti pour déclarer quelle était sa « plus grande influence » afin que les Beatles commencent à composer leurs chansons emblématiques.

« La plus grande influence sur John et moi a été Les frères Everly», a admis Paul dans une interview. « À ce jour, je pense qu’ils sont les meilleurs. Et ils étaient différents. A cette époque, vous écoutiez des « barbershop quartets », ou les Beverley Sisters, qui étaient trois filles. Mais personne n’avait jamais entendu parler d’un groupe composé de deux garçons et qu’ils sont beaux. Nous les avons donc idolâtrés. Nous voulions être eux. »

S’il est vrai que le genre Delta Blues était l’une des principales influences de Lennon et McCartney, les harmonies somptueuses qui caractérisent le travail des Beatles provenaient des Everly Brothers. Le duo composé de enfiler Oui Phil Everleyont rompu leur line-up à la fin des années 50, et en tant que jeune rêveur de Liverpool, Paul a trouvé l’histoire du groupe inspirante.

Les Beatles n’étaient pas les seuls à se parer de la musique du duo, mais, outre-Atlantique, leurs albums furent aussi des outils déterminants dans l’évolution de Les garçons de la plage Oui Simon & Garfunkel. Aucun autre duo n’a laissé une marque aussi indélébile sur l’industrie. Écouter The Everly Brothers a changé la façon dont McCartney voyait la musique. Pour la première fois de sa vie, il réalisa que l’harmonisation n’était pas spécifique à un genre et était un attribut qu’il pouvait intégrer dans son propre travail.

L’impact du duo sur la vie de Paul McCartney a été tel qu’après la mort de Phil Everly en 2014, il a écrit une lettre sur l’importance du duo au début de sa carrière et a expliqué comment il s’était lié d’amitié avec son idole. L’écriture disait ce qui suit :

« Phil Everly était l’un de mes grands héros. Avec son frère Don, ils ont été l’une des principales influences des Beatles. Quand John et moi avons commencé à écrire des chansons, j’étais Phil et il était Don. Des années plus tard, quand j’ai enfin rencontré Phil, j’étais complètement impressionné et en même temps très impressionné par son humilité et sa douceur d’âme. Je l’aimerai toujours pour m’avoir donné certains des plus beaux souvenirs musicaux de ma vie.