Paul McCartney, Queen et d’autres ont participé à l’hommage à Taylor Hawkins

Ce 3 septembre, des millions de fans ont assisté au stade de Wembley à Londres pour le concert hommage à taylor hawkinsle batteur du groupe Foo Fighters qui est décédé cette année. La nuit a été pleine d’artistes de renom tels que Paul Mccartney, Liam Gallagherainsi que la participation de Brian May Oui Roger Taylor du groupe mythique Quoi dans.

Le spectacle était le premier de deux concerts hommage à Hawkins, lancé par Gallager qui a interprété deux chansons de Oasis, »Rock ‘n’ Roll Star » et »Live Forever ». Après, Justin Hawkinfrère du batteur, s’est lié avec Josh Freese et The Coattail Riders, un groupe qui avait été formé par Taylor Hawkins lui-même, pour interpréter la chanson solo de Hawkins « Range Rover Bitch ».

Justin n’était pas le seul membre de la famille Hawkins à monter sur scène, puisque son fils de 16 ans, Shane Hawkin, a rejoint les autres membres de Foo Fighters pour interpréter l’avant-dernière chanson du concert, avec une magnifique interprétation de sa chanson à succès »My Hero ». Them Crooked Vultures, un groupe qui comprenait Dave Grohl des Foo Fighters, s’est réuni pour la première fois en 12 ans pour interpréter des reprises de « Goodbye Yellow Brick Road » d’Elton John et « Long Slow Goodbye » de Queens of the Stone Age.

Brian May et Roger Taylor sont montés sur scène pour rejoindre les Foo Fighters dans l’exécution de chansons de Queen, dont »We Will Rock You », »I’m in Love With My Cat » et »Under Pressure », un chanson que Hawkins a interprétée lors des concerts des Foo Fighters.

Juste avant que les Foo Fighters ne montent sur scène pour clôturer le spectacle, McCartney, avec qui Grohl est récemment apparu sur scène à Glastonbury, est sorti pour interpréter la première version live de la chanson de les Beatles »Oh! Darling », avec Grohl et Pat Smear des Foo Fighters et le batteur Omar Hakim, le soutenant.

Le tout premier concert hommage à Taylor Hawkins est disponible en partie sur Paramount +, certaines des performances étant disponibles sur YouTube.