Paul McCartney parle du public cible de « The Beatles »

L’héritage musical et culturel des Beatles a toujours été un sujet sur lequel l’ancien membre du groupe Paul McCartney a été très disposé à exposer ses opinions en la matière, il n’est donc pas surprenant que, dans une récente interview, l’interprète de « Hey Jude » a partagé quelques mots sur le public cible du groupe.

Dans une conférence avec The Guardian à l’occasion du lancement de « The Beatles: Get Back », un documentaire du cinéaste Peter Jackson qui sortira exclusivement pour Disney +, McCartney a réfléchi à sa dernière performance live avec John Lennon, George Harrison et Ringo Starr.

Le quatuor de Liverpool se serait rencontré sur le toit du numéro 3 de Saville Road dans la ville de Londres le 30 janvier 1969 pour interpréter une dernière série de certaines de leurs chansons, ce qui a amené certains locataires du quartier à se plaindre vivement de la perturbation de la vie publique. l’ordre qu’ils provoquaient, sans imaginer que ce serait l’un des moments les plus emblématiques de l’histoire du rock.

« Il y a toujours un gars avec un chapeau melon qui déteste ce que vous faites », a commenté McCartney sur la nature de division des Beatles dans la société. « Il ne va jamais aimer ça, et il pense que vous offensez sa sensibilité. Mais vous devez vous rappeler, comme nous l’avons toujours fait, qu’il y a des gens qui travaillent pour ce sujet ».

McCartney assure qu’il y a toujours de jeunes secrétaires, de jeunes employés de bureau, y compris du personnel de nettoyage, qui sont définis par « des gens comme nous, y compris de nombreux patrons ». « Nous avons toujours su qu’il y a une commande, puis il y a les travailleurs. Et nous étions les travailleurs ».

McCartney prétend que ce sont les gens de la classe ouvrière qui ont compris sa musique et donc ce qu’ils faisaient en tant que groupe. «Et parfois, nous avions le genre de personnes snob qui se mettaient en colère. D’une certaine manière, cela faisait partie du plaisir », a-t-il conclu. « The Beatles: Get Back » se prépare pour sa sortie sur Disney + plus tard ce mois-ci.