Paul McCartney parle de la femme qui a inspiré « Eleanor Rigby »

L’auteur-compositeur-interprète Paul McCartney a connu une carrière musicale réussie pendant un peu plus de six décennies, non seulement dans sa carrière solo, mais aussi en raison de ses origines dans les Beatles, le groupe emblématique avec lequel il a composé certaines de ses compositions les plus acclamées.

L’une de ces chansons est « Eleanor Rigby », qui a été analysée dans son livre « The Lyrics: 1959 To The Present », où elle explique les origines de cette ballade à travers un extrait présenté par The New Yorker. Dans l’histoire, McCartney se souvient de son enfance à Liverpool, une période au cours de laquelle il a participé à des activités pour soutenir les résidents locaux en tant que scout. C’est là qu’il a rencontré la femme plus âgée qui a inspiré la chanson.

« Eleanor Rigby est basée sur une femme plus âgée avec qui je m’entendais. J’ai découvert qu’il vivait seul, alors il venait parler de temps en temps, ce qui est un peu bizarre si vous pensez que je suis un jeune homme de Liverpool. » McCartney souligne qu’il a aidé la femme avec ses courses et quelques tâches ménagères, en écoutant ses histoires qui « enrichissaient son âme », influençant la musique qu’elle écrirait des années plus tard.

McCartney révèle que le nom original de la chanson était « Daisy Hawkins », en raison de l’influence de Jack Hawkins, qui est apparu dans la bande « Ben-Hur », en plus de l’un des personnages de l’un de ses livres préférés, « Treasure Island », son nom est Jim Hawkins. Cependant, il a estimé que le nom n’était pas le bon.

Bien qu’il y ait une tombe attribuée à une femme nommée Eleanor Rigby dans le cimetière de l’église paroissiale St Peter à Woolton Liverpool, un endroit où McCartney et Lennon avaient l’habitude de traîner dans leur adolescence, on pense que ce n’est qu’une simple coïncidence concernant la chanson. Le musicien assure que le nom aurait peut-être dû être enregistré de manière subliminale.

On pense que le nom de la chanson a été tiré de l’actrice Eleanor Bron, qui a participé à la bande des Beatles « Help! », Sortie en 1965, tandis que le nom de famille Rigby a été inspiré par un magasin appelé « Rigby & Evens Ltd », qui McCartney a vu dans la ville de Bristol.