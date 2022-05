Paul McCartney n’a pas hésité à soutenir Johnny Depp lors d’un récital

célébrités

Dans le cadre du procès en diffamation de Johnny Depp contre Amber Heard, Paul McCartney n’a pas hésité à exprimer son soutien à l’acteur, dans un émouvant récital de sa part.

© GettyPaul Mccartney

Johnny Depp et Amber Heard sont au centre de la scène industrielle Hollywood pour le procès que l’acteur a engagé contre l’interprète pour diffamation. Les médias de la planète se font l’écho de l’affrontement juridique de ces célébrités et chaque action qui se produit devant les tribunaux atteint en détail les curieux qui s’intéressent aux différentes alternatives à ce fait.

Comment pourrait-il en être autrement, de nombreuses célébrités ont offert leur soutien aux protagonistes de ce scandale et en ce sens un nom propre se démarque des autres. Les anciens Beatles Paul Mccartney a précisé quelle est sa position dans cette situation dans laquelle beaucoup ne savent toujours pas qui dit la vérité ou si, finalement, il existe une réalité à mi-chemin entre les deux témoignages.

Le soutien de Paul à Johnny

Un fait important ! Johnny Depp est musicien et a un groupe qui s’appelle vampires hollywoodienset dans le passé avait le luxe de travailler aux côtés de McCartney sur la vidéo Ma Valentine en plus d’avoir partagé une session musicale avec eux il y a plusieurs années. Non seulement cela, l’ancien Beatle a participé à Pirates des Caraïbes : La Revanche de Salazar où il jouait l’oncle de Jack Sparrowle personnage emblématique que Depp a porté au grand écran avec un succès retentissant.

Lors d’un récent concert Paul Mccartney le musicien a interprété Ma Valantine avec une vidéo de Johnny Depp en arrière-plan, lui apportant ainsi son soutien en public. Les images divulguées ont été publiées par Jill-Kristin Vedderl’épouse du chef de confiture de perles, Eddie Vedderqui était présent au spectacle émouvant de l’ancien Beatle.

« Cela pourrait être controversé de publier cette vidéo avec Johnny Depp. Cela ne me dérange pas. Je le connais pour être un gentleman. Si je soutiens les femmes et le mouvement MeToo, je connais aussi des femmes qui ont détruit la vie d’hommes bons et innocents. PS JD : les abus juridiques c’est pas cool, attention ta langue »a exprimé la femme de Vedder en référence au scandale judiciaire dans lequel Depp est impliqué avec Ambre Entendu. Plus d’opinions ajoutant au conflit!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂