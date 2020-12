Paul McCartney lance un nouvel album pour comprendre la vie: «McCartney III» | 45S

Bien qu’il ait eu plusieurs partenaires romantiques, trois mariages et des millions de personnes à travers le monde qui l’adorent follement, Paul Mccartney il avoue au New York Times qu’il en sait très peu sur l’amour. Et peu importe qu’il ait travaillé avec des milliers de personnes et parmi eux il y avait plusieurs personnes compliquées et de mauvaise humeur -comme un certain Lennon-, il ne sait toujours pas comment gérer les mauvaises ondes de ces êtres.

Heureusement, l’ex-Beatle, contrairement à ses yeux baissés, essaie de regarder les choses avec optimisme. Toute matière qui lui paraît mystérieuse, il la reçoit comme une occasion de faire des essais sur ce sujet à travers les mélodies et les paroles de ses compositions.

C’est à cause de cette conviction, et grâce au temps libre excessif que lui a donné la pandémie de covid-19, qu’il est né ‘McCartney III‘, le nouvel album studio de Paul McCartney. C’est une série de 11 chansons dans lesquelles le natif de Liverpool s’amuse à aborder des sujets aussi divers que le mariage (« Femmes et épouses« ), Modèles masculins (« Beaux garçons« ), La planète Vénus (« Le baiser de Vénus« ) Et pas les jours ensoleillés (« Profiter du présent« ).

Côté musique, nous avons un album de blues, de rock et un peu d’exploration qui ne fait jamais de mal. Ensuite, c’est surtout le style auquel McCartney nous a habitué: chansons mélodieuses à tempo moyen. Ah, cela vaut la peine de mentionner la liberté que McCartney a prise pour explorer ses instruments. D’abord par le fait que la plupart des morceaux ont été enregistrés par lui-même; et deuxièmement parce qu’il est facile de changer de marque, de modèle et d’accord entre chaque chanson.

Vérifiez le résultat. McCartney III, le nouvel album de Paul McCartney, ci-dessous.