Paul McCartney lance de vives critiques contre les Rolling Stones

Bien que les Beatles se soient séparés en tant que groupe il y a plus de 50 ans, il semble que leur ancienne rivalité avec les Rolling Stones ne semble pas avoir de fin, ou du moins cela est indiqué par de nouveaux commentaires de l’un des ex-membres du légendaire Quartet de Liverpool face aux interprètes de « Satisfaction ».

Paul McCartney, qui réfléchissait dans une conversation avec le New Yorker sur l’héritage musical des Beatles et la complexité de leur musique, a fait des commentaires forts sur la simplicité des chansons des Rolling Stones.

« Je ne suis pas sûr de devoir le dire, mais c’est un groupe de reprises de blues, c’est ce que sont les Stones. Je pense que notre réseau était un peu plus large que le leur », a déclaré McCartney, comparant brièvement les styles musicaux entre les deux groupes, qui étaient constamment comparés lorsque les deux étaient actifs dans les années 1960.

Ce n’est pas la première fois que McCartney fait des commentaires de cette nature contre les Rolling Stones, après avoir souligné en avril 2020 certaines raisons pour lesquelles il considérait les Beatles comme bien meilleurs, en discutant à nouveau des influences que ses « rivaux » ont sur musique blues.

« Ils ont leurs racines dans le blues. Quand ils écrivent des choses, cela a à voir avec le blues. Les Beatles avaient plus d’influences. Il y a beaucoup de différences, et j’aime les Stones, mais je suis avec toi. Les Beatles étaient meilleurs », a commenté McCartney sur l’émission d’Howard Stern. Mick Jagger, leader et chanteur des Rolling Stones, répondrait en plaisantant qu’il n’y avait évidemment pas de concurrence entre les deux groupes.

« Un groupe est incroyablement chanceux de continuer à jouer dans des stades, et l’autre groupe n’existe pas », a ajouté Jagger à l’époque. Les Rolling Stones ont récemment commencé leur tournée « No Filter » aux États-Unis, la première série de performances dans laquelle ils n’ont pas présenté leur batteur Charlie Watts après son récent décès.