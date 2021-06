Paul McCartney fête ses 79 ans : le salut de Ringo Starr

Les mots ne peuvent décrire un musicien de la stature de Paul Mccartney. Près de John Lennon Ils ont su former l’une des associations créatives les plus prestigieuses du rock pendant leur séjour à les Beatles, un groupe qui a certainement marqué une étape importante dans l’histoire de la musique et qui est l’influence de centaines de groupes contemporains.

Les deux natifs de la ville de Liverpool Ils se sont rencontrés à l’âge de 15 ans et ont immédiatement sympathisé. Ils sont issus de familles ouvrières et la perte de leur mère à un très jeune âge les a en quelque sorte rapprochés. Avec le temps, ils ont rejoint George Harrison, qui avait quelques années de moins. Bien que la formation originale ait été donnée avec le batteur Pete meilleur, enfin, en 1962, Ringo star il prendrait sa place et le Fab Faour serait prêt à devenir un phénomène sans frontières.

La maison de Paul McCartney à Liverpool dans son enfance (Photo : Rocío Sirimarco)



Avec plus de 60 ans de carrière dans la musique, Paul Mccartney fête ses 79 ans et, bien sûr, son ami Ringo n’a pas hésité une seconde à le féliciter d’un chaleureux accueil pour son anniversaire. Et pour cela, il a choisi une photo du passé dans laquelle ils sont notablement différents. Vue.

Le salut de Ringo Starr à Paul McCartney pour son 79e anniversaire







Alors que Ringo a été le dernier à rejoindre les Beatles, la chimie entre les quatre a été immédiate. En fait, dans le documentaire qu’il a digéré Ron Howard, Huit jours par semaine, qui raconte les débuts du groupe à Liverpool toujours avec Best comme batteur, les experts soutiennent qu’il avait un style très différent de Paul, George et John qui a fait que le groupe n’a pas fini de s’accentuer.

Ringo est venu comme une sorte de baume. Il les a hypnotisés avec son grand sens de l’humour et, bien sûr, son rythme incroyable à la batterie. Les deux ont maintenu leur amitié, malgré le fait que les Beatles en tant que groupe n’existent plus depuis 1970, l’année où ils ont mis fin à leur carrière de groupe de rock.

Cependant, le départ tragique et précoce de John et, des années plus tard, celui de George, à la suite d’un cancer, les ont encore rapprochés et, en effet, ils ont joué ensemble à plusieurs reprises. Par conséquent, il n’était pas étrange que Ringo ait salué son grand ami avec une photographie des années 80. « Hé, ils disent que c’est ton anniversaire. D’un cow-boy à l’autre, joyeux anniversaire, paix et amour. De moi et Barbara. »a écrit l’ancien batteur de Les Beatles.

Pendant ce temps, le batteur aura 81 ans en juillet de cette année et était le plus vieux du groupe, suivi de John, Paul et, enfin, George.