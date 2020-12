Paul McCartney et sa chanson préférée de tous les temps

Au cours des années Paul Mccartney a été interrogé à de nombreuses reprises sur la musique la plus importante pour lui, 2007, a révélé la chanson la plus appréciée par lui.

À la surprise de beaucoup, le légendaire membre de les Beatles n’a pas choisi de thème de groupe, a plutôt choisi l’un des pionniers des années Années 60, Les garçons de la plage.







L’album de Les garçons de la plage, «Sons d’animaux», est sans aucun doute devenu, avec les albums de les Beatles, ceux qui ont façonné le son des années de manière importante Années 60.

Dans le même album du Les garçons de la plage, il y a un thème qui se distingue surtout par McCartney comme un qui ne peut pas être manqué, quand il s’agit de ‘Seul Dieu sait’, lequel McCartney a été chargé de faire des éloges dans de nombreuses interviews.







Parler de l’opportunité avec laquelle il avait de jouer Les garçons de la plage, le Beatle a commenté, « ‘Seul Dieu sait’ C’est l’une des rares chansons qui me fait pleurer à chaque fois que je l’écoute. C’est vraiment juste une chanson d’amour, mais c’est brillamment fait. Montrez le génie de Brian (Wilson)».







« Je l’ai joué avec lui (Brian Wilson) Et je suis désolé de dire que lors de la vérification du son, je suis tombé en panne. C’était beaucoup pour moi de chanter la chanson avec Brian« Il ajouta McCartney.

McCartney a également révélé comment le disque «Sons d’animaux» l’a inspiré à composer, ‘Ici et partout’, révélant: «C’est en fait juste l’intro qui a influencé… John Lennon) et j’avais l’habitude de m’intéresser à ce que les scénaristes appelaient le couplet, qu’ils appelleraient maintenant simplement l’intro … Je voulais mettre tout ce préambule dans la chanson ‘Ici et partout’».