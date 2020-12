Paul McCartney et le jour où il a rencontré Elvis Presley

Peu d’artistes peuvent se permettre de célébrer une carrière aussi réussie de la manière Paul Mccartney il le fait avec son album « McCartney III», Dans lequel l’artiste récupère quelques chansons qu’il a abandonnées au milieu de sa composition et qui remontent à plusieurs décennies de sa carrière musicale.

L’artiste termine ainsi sa trilogie la plus personnelle, qui a fourni le cadre idéal pour parler et réfléchir sur les moments les plus marquants de sa vie, affirmant que la personne la plus brillante qu’il aurait rencontrée dans sa vie n’était rien de moins que « The King « : Elvis Presley.

Lors d’occasions précédentes, McCartney J’aurais déjà déclaré que Presley a été l’une des principales inspirations de les Beatles pendant le processus de création de l’un des albums les plus célèbres du groupe: « Stg. Orchestre du club Lonely Hearts de Pepper».

Le sujet serait mis en lumière lors d’une récente conférence sur le podcast de Alan Buxton. Interrogé à ce sujet, McCartney Je répondrais d’abord: «Ma femme, j’espère qu’elle entend cela. C’est génial ». Il révélerait plus tard qu’il a rencontré Elvis avant sa scène d’artiste de Las Vegas et «faux strass. C’était quand j’étais en Beverly Hills. C’était vraiment cool. »

En 1965, le quatuor de Liverpool aurait déjà une grande popularité et ce serait lors de la tournée du groupe en États UnisIls ont eu l’occasion de rencontrer leur idole musicale, grâce aux représentants des deux parties.

Ils seraient venus chez lui en bel Air, Les anges la nuit du 11 août, accompagné de l’entourage du groupe. Elvis Il les recevait dans une grande pièce où il jouait du piano en regardant la télévision. Au moment où les Britanniques sont arrivés, ils étaient complètement silencieux, ce à quoi Elvis Je répondrais: «Si tu vas t’asseoir et me regarder, je ferais mieux d’aller me coucher».

« Je sais que Paul, George et Ringo ils étaient aussi nerveux que moi. C’était l’homme que nous avions idolâtré pendant des années quand nous avons commencé Liverpool. C’était une légende dans la vie, et il n’est jamais facile d’en rencontrer une ». Le musicien raconterait qu’à partir de ce moment Elvis Il a fait de son mieux pour qu’ils se sentent chez eux.

Le reste de la soirée a commencé par une conversation agréable, puis a commencé par le thème de la musique. Le chanteur leur aurait prêté des guitares pour chanter des airs de rock classique.