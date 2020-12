Paul McCartney dit qu’il est toujours aux prises avec la mort de John Lennon

Le 8 décembre 1980 a marqué un avant et un après dans le monde de la musique après John Lennon, à 40 ans, a été tué par Mark Chapman à la périphérie des appartements où il habitait avec sa femme Yoko Ono. Quarante ans après cet événement, son collègue Paul Mccartney a réfléchi sur le fait dans une interview récente.

Le musicien s’est retrouvé occupé à promouvoir « MacCartney III », son dernier album studio. Lors d’une conversation avec CBS, on lui a demandé comment il fallait traiter la mort de Lennon pendant tout ce temps.

«C’est très difficile pour moi, et parfois j’ai eu des pensées comme ‘Je ne sais pas, pourquoi ne pas m’effondrer et pleurer tous les jours?’ Parce que c’est si mauvais. » Au cours de l’entretien, on lui a également demandé s’il pleurait parfois sur la mort de son ami. «Pas tous les jours, tu sais. Il y aura des moments où je n’ai que des souvenirs et je pense: «Oh mon dieu, ça n’a pas de sens.

McCartney Il a également parlé de l’héritage de les Beatles, s’assurant qu’il était surpris de voir à quel point la musique du groupe a toujours une portée qui parvient à se connecter avec les gens. Lorsqu’on lui a demandé ce que les chansons ont profondément ému, il a répondu: «Je ne suis pas sûr d’avoir la réponse».

«Quelque chose dans la structure de la chanson. Il n’y a pas de choses supplémentaires qui ne devraient pas être là. C’est la quantité exacte de choses qui devraient être dans l’enregistrement. Mais je suis surpris de voir comment cela continue. Je suis impressionné ».

Après avoir lancé le premier opus en 1970 et le second en 1980, vendredi dernier, 18 décembre, l’artiste a lancé «McCartney III», Clôturant ainsi la trilogie d’albums à caractère personnel dans lesquels l’artiste enregistre des compositions et des paroles qu’il a écartées dans des œuvres précédentes au fil des ans.