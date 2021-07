Paul McCartney dit qu’il a plus de chansons comme « Eleanor Rigby »

En 1966, les Beatles sortent « Revolver », leur septième album studio dans lequel Paul McCartney présente avec John Lennon le thème de « Eleanor Rigby », une histoire sur la solitude dans laquelle le quatuor de Liverpool commence à présenter un plus grand sérieux musical et un sens plus profond. d’expérimentation sonore.

Dans une récente conversation avec le magazine Uncut, qui paraîtra dans le numéro de septembre (via NME), McCartney a révélé qu’il avait des « chansons d’histoire » similaires à la composition emblématique, qui restent dans les dossiers à ce jour.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Ils excluent la possibilité du retour de David Ellefson à Megadeth

J’en ai encore que je n’ai pas sorti, parce que je ne pense pas qu’ils soient si bons.

McCartey trouve amusant de rêver d’un nom extraterrestre pour un personnage et d’essayer de lui donner une histoire et de l’adapter à celle d’un autre personnage. Il assure que dans le cas d’Eleanor Rigby, cela a fonctionné lors de l’ajout du père McKenzie, étant les deux seuls personnages faisant partie de la chanson.

Vous pourriez aussi être intéressé par: The Weeknd est « vraiment fier » de son nouvel album

McCartney souligne que le ton sombre de « Eleanor Rigby » est la raison pour laquelle la chanson s’avère plus populaire de nos jours lorsque nous la comparons aux thèmes plus légers de son catalogue musical, commentant que dans cette chanson, c’est comme s’il faisait un geste obscène avec sa langue, laissant entendre qu’il s’agit d’une sorte de provocation.

Paul McCartney a sorti en décembre dernier « McCartney III », son plus récent album studio, qui a été écrit et enregistré pendant la pandémie, mettant fin à la trilogie commencée en 1970 et dont le dernier opus est sorti en 1980, en plus de sortir une nouvelle série documentaire sur Hulu, qui est une analyse personnelle de chacune de ses étapes musicales.