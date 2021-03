Paul McCartney confirme la sortie de « McCartney III Imagined »

El día de ayer se reportó la posibilidad de un nuevo proyecto en el que el músico britanico Paul McCartney pudiera involucrar a un extenso número de artistas invitados, luego de publicar en redes sociales un críptico video de animación, el cual presentaba diversos dados que mostraban en Numéro Trois.

Aujourd’hui, il a été confirmé que ce projet ne concerne rien de moins que McCartney III imaginé», Une version renouvelée de l’album que le musicien a sorti en décembre dernier, dans laquelle chaque chanson présentera une nouvelle version interprétée par des artistes tels que Beck, Phoebe Bridgers, Saint-Vincent, Damon Albarn, Josh Homme et beaucoup plus.

Ce nouvel album a programmé sa date de sortie pour le 16 avril. Aujourd’hui, dans le cadre de la confirmation de ce projet, la nouvelle version de «Le baiser du lieu« , Qui a été interprétée par le chanteur et rappeur américain Dominic Fike.

Dans le contenu de ce nouveau matériel, on s’attend à ce que Damon Albarn présentez votre propre version de « Oiseau d’hiver à longue queue», Saint Vincent collaborera avec « Femmes et épouses« , tandis que Ponts Phoebe présentera sa propre interprétation de «Profiter du présent». L’album sera composé de douze chansons et une supplémentaire exclusivement pour sa version physique.

« McCartney III»Est la conclusion attendue d’une trilogie thématique du chanteur, dont les précédents opus sont sortis respectivement en 1970 et 1980, et que selon l’artiste, sa réalisation a été apalaza avec le passage du temps en raison de divers projets qui ont commencé à émerger dans son course.

Le mois passé, McCartney a annoncé la prochaine publication de « Les paroles», Un livre biographique qui passera en revue chaque étape de sa carrière musicale à travers 154 chansons, qui s’étendent de son adolescence, son temps avec les Beatles, l’époque du groupement Ailes et sa carrière solo.

Ce livre comprendra des brouillons non publiés, ainsi que des lettres et des photographies tirées de ses archives personnelles. Chacun des thèmes serait rangé par ordre alphabétique pour offrir une vision kaléidoscopique de son travail, présentant des textes introductifs sur les circonstances dans lesquelles ils ont été créés.