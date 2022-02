Paul McCartney annonce une tournée aux États-Unis : Got Back Tour

Le légendaire musicien multi-instrumentiste est prêt à revenir sur scène. Paul Mccartney a annoncé sa prochaine tournée qui débutera fin avril : » Visite de retour ». Ancien membre de les Beatlessera présenté dans treize villes des États-Unis, et ce sera sa première présentation après trois ans depuis ses dernières apparitions en direct avec sa tournée »Freshen Up », une tournée qui l’a amené en Amérique latine, offrant un spectacle en Argentine en mars 2019.

Le nom de la tournée fait allusion au récent documentaire à succès réalisé par Pierre Jackson, »Revenir », montrant la scène du making of de l’album »Let It Be » ainsi que leur légendaire concert sur le toit. Maintenant, avec le »Got Back Tour », Paul McCartney tient la promesse qu’il a faite lors de son dernier spectacle :

« A la fin de la dernière tournée, j’ai dit que je les verrais la prochaine fois. J’ai dit que je te reverrais. Eh bien, je suis de retour », a lancé McCartney dans une annonce qui a circulé sur les réseaux sociaux. Got Back se traduit en espagnol par »Volví », il n’y a donc pas de meilleur nom pour cette nouvelle série de concerts offerte par le garçon de Liverpool.

À 79 ans, Paul McCartney est plus actif que jamais, alors qu’il continue d’ajouter des enregistrements à son légendaire catalogue de chansons, qui sortira fin 2020 » McCartney III » un album entièrement enregistré par le compositeur, jouant chacun des instruments et culminant la trilogie qui a commencé avec « McCartney » des années 1970 et s’est poursuivie avec « McCartney II » des années 1980.

Además, en noviembre del año pasado lanzó »The Lyrics: 1956 to the Present », un libro donde cuenta detalles y curiosidades de 154 de sus canciones, siendo el resultado de encuentros y charlas junto al poeta irlandés Paul Muldoon a lo largo de cinq ans.

»Got Back Tour » consistera en 14 dates aux États-Unis, commençant le 28 avril dans la ville de Washington DC. La tournée comprendra des arrêts à Seattle, Los Angeles, Boston et Baltimore, entre autres, pour culminer le 16 juin à East Rutherford, dans l’État du New Jersey.