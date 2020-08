Paul Janke sous la douche: on ne l’a jamais vu aussi chaud

24/08/2020 20h00

Pendant la période Corona, beaucoup ont pris quelques kilos, mais l’ancien “Bachelor” Paul Janke a ajouté beaucoup de masse musculaire au lieu de kilos en trop.

Et parce que ce corps est plus qu’impressionnant, Paul Janke profite de chaque occasion pour présenter ses nouveaux muscles au monde. Pour le plus grand plaisir de ses nombreuses fans féminines.

Paul Janke nu

Dans une nouvelle photo Instagram, le Rosenkavalier de 2012 pose nu sous la douche, les bras placés négligemment derrière la tête et profitant malicieusement des jets d’eau sur son corps nu.

Dans l’image sombre, ses muscles prennent tout leur sens et on ne peut guère oublier que Paul a apparemment effectué un double quart de travail au gymnase au cours des derniers mois.

Ses fans ont paniqué

Pas étonnant que sa femme, mais aussi ses fans et ses fans masculins soient complètement aux anges. Un adepte de sexe masculin remarque avec admiration: “Il y a beaucoup de travail là-dedans!”

Cependant, ses fans féminines se plaignent qu’elles auraient aimé voir l’image complète. Mais ce serait certainement trop chaud pour Instagram. “La partie intéressante de la photo a été coupée”, note un adepte et une autre plaisanterie: “La partie inférieure de la photo manque sur mon écran …!”

Qui a pris la photo

Mais il y en a aussi qui se demandent à juste titre qui aurait pu prendre la photo plutôt chaude et plutôt nue de Paul. «Je me demande toujours qui a pris la photo?», Écrit l’un d’eux.

Que quelqu’un soit réellement sous la douche ou que Paul ait travaillé avec un trépied et un retardateur restera probablement son secret …

Il boxe contre Filip Pavlovic

Au «Das große Sat.1 Promiboxen» le 25 septembre, Paul montrera probablement ses muscles la prochaine fois. Parce que l’ancien célibataire de la télévision rencontrera Filip Pavlovic (26 ans) sur le ring.

Comment va-t-il affronter Filip, qui est son cadet de 12 ans? Certainement un match très intéressant!

