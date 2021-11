Paul Gosar tweete une vidéo d’anime le représentant en train de tuer AOC

Le représentant américain du 4e district du Congrès de l’Arizona, Paul Gosar, a partagé la vidéo la plus bizarre sur Twitter au cours du week-end, ciblant Alexandria Ocasio-Cortez et Joe Biden.

La vidéo était une version modifiée de l’ouverture de l’anime populaire « Attack On Titan », où le visage de Gosar était planté sur le protagoniste principal et il tue AOC et attaque Biden, qui avait le visage planté sur le principal ennemi de la série – titans.

La vidéo animée de Paul Gosar sur AOC a suscité un contrecoup.

Pour des raisons évidentes, de nombreux experts ont réagi à l’audace de Gosar de partager ouvertement une vidéo où il tue une collègue membre du Congrès et menace le président sortant, y compris AOC elle-même.

« La créativité de mon équipe est décrochée », a-t-il tweeté à partir de son compte personnel, citant le tweet de son compte au Congrès.

Le représentant du 33e district du Congrès de Californie, Ted Lieu, a immédiatement attaqué pour condamner les actions de Gosar.

« C’est un comportement malade du représentant Paul Gosar », a-t-il déclaré. « Il a tweeté la vidéo le montrant en train de tuer le représentant Ocasio-Cortez à partir de son compte officiel et de son compte personnel. Dans n’importe quel lieu de travail en Amérique, si un collègue faisait une vidéo d’anime tuant un autre collègue, cette personne serait licenciée.

Lieu a tout à fait raison – cela relèverait facilement du harcèlement au travail, sinon pire, et des gens ont été licenciés de leur travail pour beaucoup moins.

AOC a répondu à la vidéo animée de Paul Gosar.

AOC est d’accord et ne pense pas que Gosar verra les conséquences de la vidéo qu’il a publiée.

« Alors, alors que j’étais en route pour Glasgow, un membre effrayant avec qui je travaille et qui collecte des fonds pour des groupes néo-nazis a partagé une vidéo fantastique de lui en train de me tuer », a-t-elle tweeté. « Et il ne subira aucune conséquence bc [Kevin McCarthy] l’encourage avec des excuses.

Elle a continué à parler de plusieurs autres fois où des collègues membres du Congrès et des politiciens l’ont attaquée verbalement et même physiquement, le tout sans répercussion.

Pour terminer, elle a personnellement attaqué Gosar, le qualifiant de suprémaciste blanc et insultant son caractère.

« Ce mec n’est qu’une collection de cure-dents humides de toute façon », a-t-elle commencé. « La suprématie blanche est destinée aux personnes extrêmement fragiles et aux hommes tristes comme lui, dont le concept de soi repose sur le mythe selon lequel il est né supérieur parce qu’au fond il sait qu’il ne pourrait pas ouvrir un pot de cornichons ou lire tout un livre par lui-même. »

Mais elle n’est pas la seule à croire qu’il est un suprémaciste blanc. La représentante du Missouri du 1er district du Congrès, Cori Bush, a également tweeté sa réaction aux actions de Gosar.

« Chaque jour, ces suprémacistes blancs repoussent les limites de plus en plus loin pour voir jusqu’où ils peuvent aller sans conséquences », a-t-elle écrit. « Cela met des vies en danger. Assez avec le sectarisme violent. Expulsez ce clown suprémaciste blanc.

Twitter a signalé le tweet de Paul Gosar.

Le tweet de Gosar a été placé dans une boîte en verre par Twitter, citant « Ce Tweet a violé les règles de Twitter concernant les conduites haineuses. Cependant, Twitter a déterminé qu’il pourrait être dans l’intérêt du public que le Tweet reste accessible.

Gosar lui-même a répondu au contrecoup qu’il a reçu pour la vidéo avec un autre mème, se moquant cette fois des gens qui sont en colère en disant : « C’est un dessin animé. Relaxer. »

Malheureusement, il est peu probable que le représentant Gosar soit démis de ses fonctions de membre du Congrès américain, comme de nombreuses personnes le demandent, mais cela reste à voir.

Paul Gosar est connu pour ses vues extrêmes.

Le membre du Congrès Gosar s’est fait un nom en amplifiant les théories du complot sans fondement et les opinions politiques d’extrême droite – notamment en soutenant ouvertement Donald Trump, en s’opposant à la Loi sur les soins abordables, à l’avortement, à la plupart des lois sur le contrôle des armes à feu, à la protection fédérale des espèces menacées, à l’immigration et à la légalisation de la marijuana.

Mais attendez, il y a plus.

Gosar était l’un des plus de 140 républicains qui ont voté pour annuler les résultats des élections de 2020 après l’émeute du Capitole du 6 janvier, a affirmé que le FBI pourrait avoir joué un rôle dans l’émeute et a assisté à la America First Political Action Conference – une conférence nationaliste blanche .

Six des neuf frères et sœurs de Gosar ont soutenu l’adversaire de Gosar, David Brill, lors des élections de mi-mandat de 2018, qui ont de toute façon été en faveur de Gosar.

La carrière de Gosar est tout simplement extraordinaire de la pire des manières, et cela inclut ses comptes Twitter – politiques et personnels.

Il publie souvent des mèmes sur ses opinions radicalement conservatrices, donc le fait qu’il ait publié cette édition d’anime ne devrait pas surprendre ceux qui sont au courant de ses bouffonneries.

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique. Suivez-le sur Twitter ici.