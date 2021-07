Paul Giamatti se réjouit de l’absence de Rhino du MCU

Le célèbre acteur Paul Giamatti n’est pas étranger aux films de bandes dessinées. Après son rôle principal dans le film acclamé de 2003 sur la vie de l’auteur de bandes dessinées Harvey Pekar « American Splendor », Giamatti a joué Rhino dans le film de 2014 « The Amazing Spider-Man 2 », qui malgré les chances minimes de répéter son rôle, l’acteur semble accepter de laisser le personnage derrière lui.

Deux ans après la sortie de son film sur grand écran, le MCU a décidé de lancer un nouveau Spider-Man dans « Captain America: Civil War », présentant Tom Holland comme le nouveau Peter Parker du grand écran, donnant naissance à une nouvelle franchise de l’arachnide. héros qui a jusqu’à présent les cassettes « Homecoming » et « Far From Home ».

En décembre prochain, les fans de MCU verront le retour de la Hollande à travers le film « Spider-Man: No Way Home », qui confirmera apparemment dans le cadre du canon officiel certains des méchants qui ont affronté les incarnations passées de Peter Parker, élevant parmi fans de nombreuses théories sur la relation du film avec la suite de Doctor Strange, qui a un rôle important dans ce film.

Paul Giamatti a récemment réalisé une interview avec ComicBook.Com en raison de sa prochaine apparition dans « Gunpowder Milkshake », un film d’action qui prépare son arrivée sur Netflix le 14 juillet. Interrogé sur les rumeurs qui pointaient sur le retour possible de son interprétation de Rhino, l’acteur a non seulement confirmé son absence dans le film, il en était aussi satisfait.

Je suis heureux. Je n’ai suivi aucune de ces rumeurs. Quelqu’un d’autre m’a posé des questions à ce sujet donc je n’ai pas suivi. Ça me va. Je suis certainement d’accord pour le laisser où il est. C’est bien pour moi.

Le retour de Jamie Foxx et Alfred Molina dans leurs interprétations respectives d’Electro et Doctor Octopus, personnages des anciennes franchises Spider-Man, ont fait naître des soupçons sur le retour possible d’Andrew Garfield et Tobey Maguire dans leurs rôles de Peter Parker dans « No Way ». Home « , ce que jusqu’à aujourd’hui Marvel Studios a refusé de confirmer, mais n’a pas complètement démenti non plus.