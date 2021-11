Paul Feig dit que Ghostbusters : Afterlife est « brillant », félicite Jason Reitman

Une chasseurs de fantômes le réalisateur en félicite un autre pour le succès du dernier film de la franchise. Tout recemment, Chasseurs de fantômes : l’au-delà a finalement été présenté en première dans les salles de cinéma après plusieurs retards importants, et non seulement les fans l’ont apprécié pour la plupart, mais ses performances au box-office se sont également très bien déroulées. Son succès a retenu l’attention de Paul Feig, qui a dirigé Ghostbusters : répondez à l’appel en 2016.

S’adressant à Twitter, Feig a félicité Vie après la mort réalisateur Jason Reitman avec le reste de l’équipe du film. Dans le tweet, Feig a déclaré: « Un grand bravo à Jason Reitman et à l’ensemble Chasseurs de fantômes : l’au-delà acteurs et équipe sur ce week-end d’ouverture incroyable. Le film est brillant. Tellement excitant d’avoir une toute nouvelle génération qui s’éclate ! À bien d’autres aventures ecto ! »

Reitman a également récemment abordé le film de Feig en 2016, et il a également crédité ce que ce redémarrage avait fait pour la franchise. Pendant des années, il a semblé insondable qu’un nouveau chasseurs de fantômes Le film pourrait être réalisé sans les quatre premiers rôles d’origine en tant que personnages principaux. Alors que le redémarrage de Feig n’a pas été sans critiques, Jason Reitman pense que Paul Feig a aidé Reitman et peut-être d’autres cinéastes à expérimenter de nouveaux chasseurs de fantômes histoires.

« Paul Feig a vraiment fait le gros du travail [for me] en 2016, quand il a changé l’idée de ce que pourrait être un film Ghostbusters », a déclaré Reitman au New York Comic-Con. « C’était passionnant d’introduire de nouveaux personnages dans un nouvel endroit de la mythologie que nous connaissons bien. Je suis vraiment debout sur ses épaules pour faire Chasseurs de fantômes : l’au-delà. »

Reitman a également parlé de son idée qu’Egon Spengler d’Harold Ramis soit toujours très présent dans le nouveau film avec les membres de sa famille en tant que nouveaux personnages principaux, en disant à Inverse : « Je voulais ouvrir quel chasseurs de fantômes le film pourrait être. C’est de cela que parle le film. Toutes les choses que nous voulons dire à nos proches que nous ne disons pas. Pour les relations qui nécessitent une réparation, que se passe-t-il lorsque cette personne n’est pas là ? »

Jason Reitman a co-écrit Chasseurs de fantômes : l’au-delà avec Gil Kenan. Le film suit une nouvelle distribution de personnages dirigée par Carrie Coon, Mckenna Grace, Finn Wolfhard, Paul Rudd, Celeste O’Connor, Logan Kim et Bokeem Woodbine. Bien sûr, plusieurs personnages sont de retour des deux films originaux, dont Bill Murray dans le rôle de Peter Venkman, Dan Aykroyd dans le rôle de Ray Stantz, Ernie Hudson dans le rôle de Winston Zeddemore, Sigourney Weaver dans le rôle de Dana Barrett et Annie Potts dans le rôle de Sigourney Weaver.

Un synopsis du film se lit comme suit : « Du réalisateur Jason Reitman et du producteur Ivan Reitman, vient le prochain chapitre de l’original chasseurs de fantômes univers. Dans Chasseurs de fantômes : l’au-delà, lorsqu’une mère célibataire et ses deux enfants arrivent dans une petite ville, ils commencent à découvrir leur lien avec les chasseurs de fantômes originaux et l’héritage secret que leur grand-père a laissé.

Tandis que certaines Chasseurs de fantômes II Les références sont peut-être passées inaperçues des fans, Reitman a récemment confirmé que cette première suite est définitivement canon à Vie après la mort et ses éléments peuvent jouer un rôle plus important dans la suite inévitable. Pour l’instant, vous pouvez attraper Chasseurs de fantômes : l’au-delà joue maintenant dans les salles de cinéma pour découvrir le retour de la franchise emblématique.





