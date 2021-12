Paul Feig blâme Sony pour avoir omis son redémarrage du coffret Ghostbusters

chasseurs de fantômes les fans recevront bientôt un tout nouveau coffret contenant plus des films de la série, et Paul Feig veut savoir pourquoi cet épisode n’en fait pas partie. Prévu pour arriver au début de 2022, Sony sort le huit disques Collection ultime de chasseurs de fantômes coffret sur Blu-ray et 4K Ultra HD aux côtés de la version maison unique de Chasseurs de fantômes : l’au-delà. La collection ultime comprend les années 1984 chasseurs de fantômes, les années 1989 Chasseurs de fantômes II, et 2021 Chasseurs de fantômes : l’au-delà.

Vous avez peut-être remarqué que ce qui n’est pas inclus ici est le redémarrage de Feig en 2016, surnommé rétroactivement Ghostbusters : répondez à l’appel. Feig l’a également remarqué, et le cinéaste s’est tourné vers Twitter pour faire part au studio de son mécontentement. Se tenant près du redémarrage et de ses réalisations, Feig met Sony sur les rails pour avoir brossé le redémarrage sous le tapis, suggérant qu’il s’agit tout autant d’un chasseurs de fantômes film comme le reste.

« Euh… Sony Pictures, je sais que ce doit être une erreur », a déclaré Feig, en utilisant le hashtag #weareallghostbusters. « Nous avons beaucoup de fans et Bill, Dan et Ernie y étaient et il a remporté le Kids Choice Award du meilleur long métrage l’année de sa sortie. Donc, je suppose que c’était juste un oubli ? »

Pour l’instant, Sony n’a pas offert de commentaire officiel sur les raisons pour lesquelles Ghostbusters : répondez à l’appel ne fait pas partie de ce coffret particulier. Les fans du film ainsi que de nombreux chasseurs de fantômes les collectionneurs ont également critiqué la décision de sortir un coffret « ultime » qui n’inclut pas la collection complète, indépendamment de ce que certains fans pourraient penser du redémarrage. Cela dit, il y a une grande partie de chasseurs de fantômes les fans qui préfèrent agir comme si le film de 2016 n’avait jamais existé, alors peut-être que Sony essaie de faire appel à cette section de la base de fans.





Ernie Hudson, qui a fait une apparition dans le redémarrage en tant que personnage original, a récemment évoqué Ghostbusters : répondez à l’appel court avec les fans. Il a fait l’éloge du talent impliqué et a estimé que c’était un film amusant, mais Hudson pense également que le fait de placer l’histoire dans un univers différent a créé une rupture avec les fans de longue date qui attendaient une suite depuis des années.

« Je suis un grand fan de Paul et des quatre femmes, ce sont toutes des personnes très drôles – mais j’ai senti qu’elles se mettaient dans une impasse parce qu’elles n’en faisaient pas partie chasseurs de fantômes univers », a déclaré Hudson à Yahoo. « Je pense que Paul voulait faire son truc et les fans ont vu chasseurs de fantômes d’une manière très spécifique. Je pense que Jason en a tenu compte dans le nouveau film. Cela aurait été plus facile s’ils n’avaient pas fait de redémarrage. »





Peut-être qu’il avait raison. Chasseurs de fantômes : l’au-delà suit principalement de tout nouveaux personnages, mais il est très clair que nous sommes dans le même univers que les films originaux. Le temps d’écran du retour de Ghostbusters était très limité, mais le simple fait de partager cet univers a beaucoup aidé les fans de la franchise. Cela a également ouvert la porte à cette apparition touchante de Harold Ramis dans le rôle d’Egon Spengler, nous donnant un dernier aperçu de l’acteur bien-aimé dans le rôle.

Chasseurs de fantômes : l’au-delà et Collection ultime de chasseurs de fantômes sortiront sur Blu-ray et 4K Ultra HD le 1er février 2022.





