Paul Dano sera le père de Steven Spielberg dans une bande autobiographique

Paul Dano a été choisi pour faire partie du nouveau projet autobiographique de Steven Spielberg, où il incarnera le père du cinéaste dans une histoire inspirée de l’enfance du cinéaste légendaire dans sa ville natale de l’état d’Arizona, un projet qui n’a pas encore été révélé votre titre officiel.

Dano, 36 ans, a une longue carrière d’acteur dans des films allant du drame intense à la comédie romantique, soit en tant qu’acteur de soutien comme dans « Little Miss Sunshine » ou « There Will Be Blood », ou dans des rôles principaux. Comme dans « Ruby Sparks » .

Spielberg écrit le scénario de ce nouveau film avec le dramaturge primé Tony Kushner avec qui il a précédemment collaboré à son film de 2005 «Munich», qui a reçu cinq nominations aux Oscars. De plus, il aura la collaboration de Kristie Macosko Krieger en tant que productrice.

Deadline rapporte que Paul Dano jouera un personnage vaguement basé sur le père de Spielberg dans un film qui met déjà en vedette Michelle Williams dans le rôle inspiré par sa mère, tandis que Seth Rogen jouera une version fictive de son oncle préféré dans son enfance.

Le film sera produit par Amblin Entertainment, la maison de production de Spielberg et sa date de sortie est actuellement estimée à 2022, le tournage débutant au milieu de cette année. Ce sera le premier de Spielberg dans lequel le réalisateur a été directement impliqué dans l’écriture du scénario depuis « AI: Artificial Intelligence », qu’il a écrit sur la base d’un projet inachevé de Stanley Kubrick.

Paul Dano, qui est actuellement considéré comme l’un des acteurs les plus marquants de sa génération, attend la première de « The Batman », un film réalisé par Matt Reeves dans lequel il incarnera le méchant principal: une version plus sombre de The Riddler.