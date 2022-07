Paul Dano parle de la bande dessinée Batman Prequel, Riddler: Year One

DC Comics a révélé le premier regard sur le livre de bandes dessinées préquelles de Matt Reeves Le Batman. Titré Riddler : première année, la série de bandes dessinées se concentrera sur le passé troublé d’Edward Nashton qui l’a progressivement conduit à devenir le tueur en série de Gotham, The Riddler. Dans le film, nous avons vu comment Riddler était affecté par la corruption de la ville. Apparemment, après s’être lassé des échecs répétés de l’administration municipale corrompue à faire du bien aux gens, Riddler a décidé de se venger des responsables. Une telle rage et une telle colère indiquent un passé considérablement marqué du personnage, que cette série de bandes dessinées explore en profondeur.

FILM VIDÉO DU JOUR

S’adressant à IGN au SDCC, Paul Dano, qui a lui-même écrit la bande dessinée, a décrit comment son personnage du film recevra une toile de fond substantielle et une histoire traumatisante. Ainsi, remplissant l’explication concernant son état mental troublé et sa personnalité terrorisante.

Ma bande dessinée, Riddler: Year One, au niveau de l’intrigue, consiste à suivre les chiffres vers la corruption. Mais vraiment, c’est une histoire d’horreur émotionnelle sur un traumatisme.

La série de bandes dessinées comprendra six numéros et sera publiée sous le label DC Black de DC Comics. Le label publie des histoires qui s’adressent souvent à un public mature et laisse aux écrivains la liberté de rendre leur matériel quelque peu R-rated. Étant donné que Paul Dano a lui-même écrit la série et que sa vision de Riddler était considérablement plus sombre, les lecteurs peuvent être assurés que sa série de bandes dessinées fera monter d’un cran cette brutalité en direct.

Parlant d’écrire les numéros sans restrictions, Paul Dano a déclaré:

Pour eux [DC Comics] pour nous donner les clés avec Black [label] et dire « faites ce que vous voulez », cela ne veut pas dire que nous allons faire quelque chose d’insensé. Mais cela nous permet d’amener l’histoire là où nous voulons qu’elle aille. Et je suis très heureux d’avoir ce soutien de DC.

Pour en savoir plus sur le processus d’écriture et de conception, Dano a parlé de sa collaboration avec le designer Stevan Subic, qui a créé les graphismes de la série.

Je suis tellement excité d’être celui qui partage la voix de Stevan parce que je pense qu’il est très bon. Et nous avons une collaboration super intense. Son travail d’encre est incroyable. Il y a quelque chose de textural et d’émotionnel dans ses trucs que je trouve vraiment fort.

Stevan est un artiste serbe qui a déjà travaillé sur des numéros de la série de bandes dessinées Conan le Barbare. Selon Dano, Riddler : première année est le premier projet de Subic aux États-Unis.

Paul Dano a écrit Première année À travers Le Batman Production

Bandes dessinées DC

Dans l’interview, Paul Dano a évoqué l’idée de convertir l’histoire de Riddler en un numéro de bande dessinée. Il a révélé que donner une toile de fond à ses personnages était sa façon d’entrer dans le personnage lorsqu’il les jouait à l’écran. Cela faisait partie de son processus en tant qu’acteur, et c’est là qu’il a commencé à prendre des notes mentales sur le passé d’Edward Nashton.

Une des choses que je fais en tant qu’acteur pour me faire entrer dans des personnages [is] J’aime écrire la trame de fond. Je fais de mon mieux pour apporter la vie que le personnage a vécue à la scène et à la première page, et j’essaie d’arriver à un endroit où une sorte d’inconscient du personnage est également à l’œuvre.

Paul Dano a déclaré qu’il avait essayé de prendre ces notes sous forme de bande dessinée, même sur des décors correspondant à ceux de ce personnage. « l’énergie archétypale de la bande dessinée » avec son portrait.





Avant The Batman : un roman original nous a également ramenés dans le passé d’Edward. Le roman présentait les journées d’Edward Nashton à l’orphelinat de la Wayne Foundation et tentait de connecter le public à un jeune enfant qui se lassait d’être négligé par l’élite de Gotham.

Cependant, cette série sera plus précise et juste pour le personnage car c’est Paul Dano qui l’écrit. Tout le concept est sorti tout droit de ses observations et de son brainstorming sur le personnage. De plus, le fait qu’il ait déjà affiché ces folles émotions à l’écran rendrait Riddler : première année une préquelle parfaite au film.