Paul Dano de Batman fait une apparition surprise dans SNL Sketch avec Zoe Kravitz

Le Riddler et Catwoman se sont réunis en direct de New York samedi soir. Dans l’épisode de samedi soir de la longue série de sketchs comiques Saturday Night LiveZoe Kravitz a fait ses débuts en tant qu’animatrice juste après la sortie de Le Batman dans les théâtres. Le film connaissant un immense succès au box-office, l’une des co-stars de Kravitz l’a retrouvée avec une apparition surprise au milieu d’un sketch. Ce serait Paul Dano qui est apparu aux côtés de Zoe Kravitz dans Le Batmanet vous pouvez consulter le croquis ci-dessous, gracieuseté de SNL sur YouTube.

Le moment s’est produit pendant le segment « Please Don’t Destroy » de l’épisode. Dans le sketch, Ben Marshall, John Higgins et Martin Herlihy obtiennent une « femme chat » pour Kravitz, la blague claire étant que c’est approprié car elle joue Catwoman dans Le Batman. Ils perdent le chat, nommé Snuggle Bucket, et finissent par déchirer leur bureau à la recherche du félin. À un moment donné, ils découvrent « un homme » caché sous le canapé, et il se révèle être nul autre que Paul Dano.

« Paul, qu’est-ce que tu fais ici ? » demande Kravitz, stupéfaite de voir sa co-star de Le Batman.

« Je suis désolé, j’habite là-bas. Je fais des recherches sur un nouveau film que je fais. C’est à propos de trois mecs nuls », répond Dano, se joignant un peu à la recherche avant de retourner dans sa cachette. place sous le canapé.

Kravitz a également canalisé certaines références de Catwoman dans son monologue d’ouverture. Elle a été rejointe par Kate McKinnon et Ego Nwodim jouant des versions alternatives de Catwoman, ainsi que des apparitions spéciales d’Aidy Bryant en tant que « cat lady » et de Chris Redd en tant que comédien Katt Williams.

Zoe Kravitz héberge SNL alors que Batman domine le box-office

Ce fut un grand mois pour Zoe Kravitz. Son Saturday Night Live Les débuts de l’hébergement surviennent peu de temps après la première tant attendue de Le Batmanqui marque le deuxième week-end d’ouverture le plus élevé de l’ère de la pandémie derrière seulement Spider-Man : Pas de retour à la maison. Le film avait également été largement acclamé, Kravitz ayant reçu de nombreux éloges pour sa performance en tant que Catwoman. Compte tenu du succès du film, nous pourrions finir par voir beaucoup plus de Kravitz dans le rôle de Selina Kyle à l’avenir.





« C’est une histoire d’origine pour Selina », a déclaré Kravitz à propos de son personnage dans Le Batman, par Empire. « Donc, c’est le début pour elle de découvrir qui elle est, au-delà de quelqu’un qui essaie de survivre. Je pense qu’il y a beaucoup d’espace pour grandir et je pense que nous la regardons devenir ce qui, j’en suis sûr, sera la femme fatale. »

Avec Kravitz comme Selina Kyle et Paul Dano comme The Riddler, Le Batman met en vedette Robert Pattinson dans le rôle de Bruce Wayne. Le film met également en vedette Jeffrey Wright, Andy Serkis, Colin Farrell et John Turturro. Réalisé par Matt Reeves et co-écrit par Reeves et Peter Craig, le film est une histoire autonome qui se déroule deux ans après la vie de Batman dans la lutte contre le crime.

Le Batman joue maintenant dans les salles. Vous pouvez également attraper l’hébergement de Zoe Kravitz Saturday Night Live en regardant le dernier épisode sur Peacock.









