Paul Dano de Batman écrira Riddler: Year One

Alors que le film domine actuellement le box-office, il a été annoncé que Le Batman obtient une série de bandes dessinées liées approfondissant l’arrière-plan de Riddler de Paul Dano. Doublé Riddler : première annéela série DC Comics a été annoncée par Le Batman directeur sur Twitter avec une image révélant notre premier regard sur l’œuvre. Dano lui-même écrit la série de 6 numéros avec des illustrations fournies par Stevan Subic.

Bien qu’aucune information supplémentaire n’ait été révélée sur l’histoire, le Riddler : première année le titre semble suggérer que la bande dessinée sera une série préquelle. Cela pourrait fournir plus d’informations sur ce qui a conduit au déclin mental d’Edward Nashton et à sa transformation ultérieure en supervillain connu sous le nom de Riddler. Dans tous les cas, il reste encore beaucoup de questions sans réponse sur le tueur en série déroutant, et nous en recevrons peut-être beaucoup dans la bande dessinée.

Le monde de Le Batman sera encore développé dans d’autres médias. Un nouveau film est inévitable, étant donné Le Batman‘s succès, bien qu’il n’ait pas été officiellement annoncé. Il y a au moins deux émissions dérivées en développement chez HBO Max. L’un se concentrera sur Arkham Asylum, l’établissement à sécurité maximale abritant les super-vilains les plus dangereux de la ville. Un autre ramène Colin Farrell dans le rôle d’Oswald Cobblepot pour raconter son ascension de petit criminel à la cheville ouvrière connue sous le nom de Penguin.

Paul Dano était le premier et le seul choix pour jouer au Batman’s Riddler





Le Batman introduit un autre type de Riddler. Inspirée du Zodiac Killer, cette incarnation est beaucoup plus sinistre que ce que nous avons généralement vu le personnage représenté. Ce qui a vraiment aidé à le faire fonctionner, c’est la représentation de Dano dans le rôle. Dès le début, le réalisateur / co-scénariste Matt Reeves avait envisagé Dano pour le rôle, et il avait en fait écrit ce Riddler avec Dano à l’esprit.

« Ce personnage, il est pris dans son talent artistique et il a du mal à communiquer avec ceux qui l’entourent », a déclaré Reeves au Hollywood Reporter. « C’était spirituellement lié à l’idée de cet isolement ressenti par le Riddler. Le Riddler est un produit de notre époque, la façon dont les gens s’isolent en ligne et se replient sur des activités mentales qui remplacent l’absence de contact. Paul est juste décentré d’une manière qui le rend très racontable. Je ne voulais pas que ce personnage soit un méchant. Même dans ses ténèbres, je voulais voir cette humanité.

Avec Dano en tant que Riddler, Le Batman met également en vedette Robert Pattinson dans Bruce Wayne (alias Batman), Zoe Kravitz dans Selina Kyle (alias Catwoman) et Colin Farrell dans Oswald Cobblepot (alias Penguin), ainsi que Jeffrey Wright dans Jim Gordon, Andy Serkis dans Alfred Pennyworth et John Turturro dans le rôle de Carmine Falcone. Reeves a co-écrit le scénario avec Peter Craig.

Le Batman joue maintenant dans les salles de cinéma partout. Pour ce qui est de Riddler : première annéesurveillez la bande dessinée qui fera ses débuts en octobre 2022.





