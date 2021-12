Paul Dano de Batman discute de sa version intense et effrayante de The Riddler

La prochaine sortie DC, Le Batman, transforme le personnage infâme The Riddler en un tueur en série terrifiant, avec de nombreuses comparaisons avec le Zodiac Killer réel. Eh bien, selon l’acteur Paul Dano, qui incarnera (pour ainsi dire) le Riddler face au Dark Knight de Robert Pattinson, le supervillain est bien plus qu’un simple imitateur du zodiaque.

«J’ai aimé à la fois le fait que ce film soit à la fois solide et grand. Il y a donc des forces d’ancrage comme le Zodiac Killer, n’est-ce pas ? Mais c’est toujours The Batman, et pour moi c’est beaucoup plus gros, il était donc important de laisser mon imagination réagir au scénario, plutôt que de le baser strictement sur un tueur en série.

Alors que les similitudes entre The Riddler et le mystérieux Zodiac Killer sont claires, à la fois avec des railleries de la police avec des lettres et des indices cryptiques pendant leur tuerie, comme l’explique l’acteur Paul Dano à Empire, ce n’était qu’un point de départ. L’acteur a poursuivi en discutant de son expérience avec le costume de The Riddler, dont la nature ancrée était quelque chose qu’il a trouvé « très intense » et « très puissant ».

« Le costume était très intense. Je pense que l’élément de bricolage potentiel dont vous parlez me faisait en fait plus peur que les conceptions plus sophistiquées ou composées avec lesquelles nous aurions pu jouer. J’ai trouvé le travail avec le costume très puissant. Lorsque vous mettez quelque chose comme ça, il y a un moyen de le laisser vous parler et de dire quelque chose à votre corps. Il existe un moyen de lui donner une vie propre.

Le Batman met en vedette un casting de stars comprenant Zoë Kravitz dans le rôle de Selina Kyle/Catwoman, Jeffrey Wright dans celui de James Gordon, John Turturro dans celui de Carmine Falcone, Peter Sarsgaard dans celui de Gil Colson, Colin Farrell dans celui d’Oswald « Oz » Cobblepot/Penguin et Andy Serkis comme Alfred Pennyworth, aux côtés de Robert Pattinson comme Bruce Wayne/The Batman et Paul Dano comme Edward Nashton/Riddler.

Le Batman présentera au public une version plus jeune de l’icône de la bande dessinée, reprenant avec Bruce Wayne deux ans dans sa carrière de justicier costumé. Luttant pour avoir un impact sur le crime à Gotham, Batman fera face à son défi le plus difficile à ce jour, alors qu’un tueur en série nommé The Riddler commence à assassiner des membres de l’élite de Gotham et dévoile lentement la vérité inconfortable du passé de Bruce Wayne. Laissant une traînée d’indices énigmatiques, The Riddler envoie le plus grand détective du monde dans une enquête sur le monde souterrain, où il rencontre Selina Kyle AKA Catwoman, Oswald Cobblepot AKA The Penguin et le chef du crime Carmine Falcone.





Réalisé par Matt Reeves, qui a écrit le scénario avec Peter Craig, Le Batman a été décrit comme une aventure autonome, Reeves espérant avoir conçu la version la plus effrayante de The Dark Knight jamais vue sur grand écran. « Ce film, je pense, est probablement le Batman le plus effrayant qui ait été fait », a déclaré le cinéaste. « Parce que l’idée de ce que fait Batman – c’est effrayant. Jamais été fait de cette façon. C’est un roman policier, c’est un film d’action et c’est un thriller psychologique.

Le Batman est prévu pour une sortie aux États-Unis le 4 mars 2022, suite à une série de retards.





