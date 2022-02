Paul Dano de Batman a perdu le sommeil en essayant de « descendre » d’être le Riddler

Le Batman est sur le point de donner vie à l’une des itérations les plus sombres du méchant classique, le Riddler, et la star Paul Dano a révélé que le méchant interrogateur lui avait fait passer des nuits blanches. Comme d’autres acteurs qui ont assumé des rôles méchants diaboliques, l’intensité du personnage semble avoir fait des ravages sur Dano, ce qui ne peut conduire qu’à de bonnes choses à l’écran, mais pendant un certain temps, cela a signifié que l’acteur était incapable de laisser tout à fait aller du personnage après que les caméras ont cessé de tourner.

Dano a récemment parlé à IndieWire de son prochain rôle dans Le Batman, le détaillant comme l’une des représentations les plus « réelles » et « terrifiantes » de The Riddler jamais mises dans un film Batman. Le personnage ayant déjà été considéré comme un personnage plus comique dans ses représentations par Frank Gorshin dans la série des années 1960 et Jim Carrey dans Batman Forever en 1995, la prise sadique de Dano sur le personnage dans Le Batman est différent de tout ce qui a été vu auparavant du personnage, et même de la version un peu plus déséquilibrée et meurtrière jouée par Cory Michael Smith dans la série télévisée Gotham ne s’est pas approché.

« Il y a eu des nuits où je n’ai probablement pas dormi aussi bien que je l’aurais voulu simplement parce qu’il était un peu difficile de se débarrasser de ce personnage », a déclaré Dano. «Il faut beaucoup d’énergie pour y arriver. Et donc vous devez presque le maintenir une fois que vous y êtes parce que monter et descendre est un peu difficile. Ce que j’ai ressenti, c’est l’opportunité que Matt [Reeves] donnait avec un méchant dans ce film était plus réel, potentiellement plus terrifiant.

Le Riddler a généralement été décrit comme un méchant farceur





Contrairement aux méchants tels que Joker et Bane, qui ont toujours été décrits comme des ennemis violents, le Riddler n’a jamais eu la chance d’être le principal méchant de la franchise Batman jusqu’à présent. Toujours se contenter du deuxième meilleur, il semble encore plus approprié que le personnage soit mis en avant dans un film qui compte tant d’ennemis de Batman. Bien qu’il y ait eu des suggestions selon lesquelles cette nouvelle version du personnage est similaire au tueur du zodiaque réel, Dano a clairement indiqué qu’il avait des idées sur la façon de faire ressortir le méchant pour sa propre raison.

« J’ai toujours senti instinctivement que le Riddler est bien plus que cela en termes d’intention et de but, donc je ne suis pas trop entré dans le Zodiac Killer, franchement », a déclaré Dano. « Une chose dont Matt et moi avons parlé immédiatement était les deux côtés du traumatisme. Bruce Wayne, enfant, vit ce traumatisme et le Batman en est né. Parfois, nous pouvons prendre nos cicatrices ou peu importe comment vous voulez l’appeler, et cela peut alimenter un feu qui nous pousse parfois vers la grandeur. Il y a un autre côté de cette médaille, où ces traumatismes, cicatrices et douleurs vous poussent dans une autre direction. Et je pensais que c’était vraiment puissant dans le script. Je pensais que le sens du bien et du mal n’était pas aussi noir et blanc qu’il l’est souvent dans un film de super-héros. Et je pensais que ces zones grises étaient vraiment excitantes.

