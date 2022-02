Paul Dano a eu du mal à dormir après avoir joué le Riddler dans un rôle « terrifiant »

Ce n’est pas long maintenant jusqu’à ce que nous puissions nous régaler des yeux Le Batman.

Le film très attendu devrait sortir le 4 mars, et les fans de DC pourraient être trop étourdis pour s’endormir alors que cette date se rapproche de plus en plus.

Pour Paul Dano, s’endormir la nuit a également posé problème lors du tournage du film.

Le joueur de 37 ans incarne Edward Nashton, alias le Riddler, un tueur en série qui cible les élites de Gotham City.

Pour jouer le rôle, il a dû se rendre dans un endroit sombre, et une scène particulièrement « intense » lui a donné du mal à dormir.

S’adressant à Entertainment Weekly, il a déclaré: « Il y a une séquence avec le personnage de Peter Sarsgaard [Gotham district attorney Gil Colson]. C’était intense.

« Il y a eu des nuits où je n’ai probablement pas dormi aussi bien que je l’aurais voulu juste parce que c’était un peu difficile de descendre de ce personnage.

« Il faut beaucoup d’énergie pour y arriver. Et donc vous devez presque le maintenir une fois que vous y êtes parce que monter et descendre est un peu difficile. »

Il a aggravé cette privation de sommeil avec une idée de costume qui lui est propre. Il a suggéré que son personnage de tueur prudent pourrait se couvrir d’une pellicule plastique, afin de l’empêcher de laisser de l’ADN sur les scènes de crime.

Le réalisateur Matt Reeves était un grand fan de l’idée, mais après une heure d’essai, Dano avait juste besoin d’un vrai grand fan.

Il se souvient : « Ma tête palpitait de chaleur.

« Je suis rentré chez moi ce soir-là, après la première journée complète, et je n’ai presque pas pu dormir parce que j’avais peur de ce qui m’arrivait à la tête.

« C’était comme compressé par la sueur, la chaleur et le manque d’oxygène. C’était une sensation folle. »

Heureusement, le département des costumes a pu trouver un moyen d’introduire plus d’oxygène dans le masque et de rendre les choses un peu plus supportables pour Dano.

L’acteur avait toujours voulu être dans un film de super-héros, et quand Reeves a tendu la main avec le scénario de Le Batmanil savait que c’était son heure.

Il a dit: « [I was] en attendant le ou les bons, où vous êtes en collaboration avec des gens et du matériel qui vous passionne. Et c’était définitivement ça.

« J’ai été totalement surpris, franchement, que [the script] était si bon. je me suis senti tout de suite [on] page un, page deux, on pouvait dire que le réalisateur voyait le film qu’ils avaient écrit.

« On pouvait sentir, même dans les scènes d’action, le type d’énergie derrière les combats ou la violence, c’était juste très bien conçu. »