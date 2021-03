Paul Bettany veut jouer à Vision Forever

Paul Bettany souhaite pouvoir jouer à Vision pour toujours, et nous aussi. Avec sa fantastique performance dans WandaVision, Bettany a établi sa notoriété au sein du MCU, ainsi que son personnage. L’importance globale de Vision pour la tradition plus large de Marvel Cinematic Universe a augmenté. Bettany, qui était auparavant choisie dans le MCU en tant que voix de l’IA de Tony Stark, JARVIS de retour dans le film d’introduction à la franchise, Homme de fer (2008), pensait que sa carrière d’acteur allait se terminer définitivement lorsque Joss Whedon l’a convaincu de jouer Vision dans Avengers: l’ère d’Ultron. Grâce à la nouvelle approche orientée télévision de Disney + et Marvel pour donner vie simultanément à plusieurs personnages MCU, Bettany a eu la chance de donner à Vision une plus grande importance, en ligne avec les autres grands super-héros MCU dans Avengers.

À présent, Paul Bettany a tellement aimé le personnage qu’il ne veut pas partir. Honnêtement, nous ne voulons pas qu’il le fasse non plus. Dans une récente interview avec Esquire, lorsqu’on lui a demandé s’il aimerait jouer le personnage pour toujours, l’acteur a répondu avec enthousiasme.

« J’adore Vision. Oui, j’y suis. »

Le parcours de Bettany dans le MCU a été l’un des plus intéressants par rapport aux autres acteurs. Bettany a initialement accepté le rôle de JARVIS comme une faveur à Homme de fer réalisateur Jon Favreau, avec qui il avait travaillé sur 2004 rom-com Wimbledon. Il ne savait pas que sa contribution à la franchise deviendrait de plus en plus forte au fil des ans. Bettany a même révélé avant le WandaVision première qu’il pensait être limogé de la franchise lorsqu’il a été appelé à Marvel Studios pour se faire présenter le spectacle. Et le public a fait de même après que son personnage a été tué dans Avengers: guerre à l’infini, à deux reprises. Heureusement, nous avons pu voir plus de Vision, cette fois dans un rôle central; et même à la fin, nous avons toujours une version de Paul Bettany bien vivante dans le MCU.

Dans sa représentation calme et sage de Vision dans WandaVision, Bettany a finalement pu présenter le personnage tel qu’il est censé être. Son temps d’écran plus long dans l’émission par rapport à d’autres sorties MCU a permis à Bettany d’afficher la sagesse inébranlable de Vision, sa vulnérabilité face à cette nouvelle réalité, son amour pour Wanda et son dévouement vers le bon chemin avec une performance absolue et par excellence. L’intrigue de l’émission axée sur la connexion de Vision avec Wanda a rendu sa présence plus fascinante, ce qui a finalement conduit à une chimie séduisante entre Olsen et Bettany dans leurs rôles respectifs.

Bettany a également brillé surtout dans deux des séquences les plus étonnantes de la série; l’un étant son argument avec Wanda qui est interrompu par « Pietro », et celui où il livre la définition complexe mais sincère du chagrin et de la douleur. Bettany a toujours été juste dans son rôle. Et son portrait a toujours été magnifique. C’est juste que, puisque ses apparitions précédentes étaient dans des films centrés sur d’autres Avengers et une intrigue distinguée, le public n’a pas eu la chance de comprendre Vision. Maintenant, en regardant les suggestions de Vision, ses perceptions de toutes les situations dans lesquelles les Avengers étaient coincés, et ses décisions altruistes qu’il a prises en faveur d’un plus grand bien, tout a plus de sens. Tous ces événements qui ont vu d’autres personnages grandir à l’écran, le personnage de Vison a grandi en arrière-plan avec une discrétion absolue; et l’éclatement soudain de tous ses traits et caractéristiques dans WandaVision est juste fascinant.

Dans l’ensemble, après avoir été utilisé comme une voix d’IA et un coéquipier secondaire des Avengers, c’était le moment pour Bettany de montrer ses forces en tant qu’acteur et sa propre compréhension de la Vision, dont le grand public n’était pas au courant. Et avec la nouvelle vision blanche réanimée toujours vivante et ses souvenirs restaurés, nous avons hâte de voir comment Marvel Studios le réintroduira dans leur univers cinématographique en constante expansion. Donc, si Paul est prêt à jouer à Vision pour toujours, nous sommes également prêts à être témoins de sa performance sans faille pour toujours.

Sujets: WandaVision, Disney Plus, Streaming