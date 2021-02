Paul Bettany tease Vision et Scarlet Witch va s’affronter

Il ne fait aucun doute que «WandaVision» a beaucoup à offrir aux fans, en tant que série inaugurale de l’univers cinématographique de Marvel sur Disney + a subi des changements narratifs majeurs.

Avec les remorques précédentes de la série provoquant une bagarre de superpuissance entre Vision (Paul Bettany) et Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), cette spéculation était est entré dans un territoire sombre, et selon Bettany, la série il est en constante évolution.

« C’est intéressant observer le siècle américain à travers le prisme des sitcoms« A expliqué Bettany à TVLine.

« Vous commencez par Dick Van Dyke, où il y a une vraie chaleur dans cette relation. Pour » Bewitched « , vous avez un homme dont la femme est incroyablement puissante, et pourtant il est gêné par sa puissance. Ensuite, vous arrivez à The Brady Bunch , où tout le monde prétend qu’il n’y a rien de mal dans le monde, pendant ce temps, vous avez cet énorme combat pour les droits civils et la guerre du Vietnam.