Paul Bettany n’a pas de contrat pour plus de projets MCU

Bien avant que Paul Bettany n’apparaisse pour la première fois dans le cadre du MCU à la suite des événements de « Avengers: Age of Ultron », l’acteur britannique Paul Bettany était constamment impliqué dans les bandes d’Iron Man en tant que voix de JARVIS, assistant d’intelligence artificielle de Tony Stark (Robert Downey Jr.).

Après avoir conquis le public avec son interprétation de Vision jusqu’à sa mort imminente (à deux reprises) dans « Avengers Infinity War », l’acteur a de nouveau eu l’occasion de revenir au MCU à travers la série « WandaVison », aux côtés de l’actrice Elizabeth Olsen. .

« WandaVision » nous révélerait vers la fin de la série que la Vision que nous avons vue dans chacun de ses épisodes n’était pas la même que celle que nous avons rencontrée dans le MCU, mais une fausse projection créée par la magie de Wanda, qui a construit un faux réalité avant sa propre tristesse.

Comme si cela ne suffisait pas, SWORD rassemblerait les parties de la Vision qui ont été détruites par Thanos dans le monde réel, créant un nouvel androïde connu officiellement sous le nom de « White Vision », que les fans de la série ont interrogé sur son avenir après que son double l’a aidé à retrouver ses souvenirs (bien que sans être techniquement le même).

Le sort de Paul Bettany au sein du MCU semble aussi incertain à l’acteur qu’à ses fans. Lors d’une récente conversation avec The Playlist, l’acteur a avoué qu’il n’est pas sûr de ce que White Vision détient dans la franchise et que, pour le moment, il n’a pas de contrat chez Marvel :

« Oh non non, je n’ai pas de contrat. Je ne sais pas à ce sujet. Je ne sais rien. Et tout ce que je sais dans la suite du sujet, ça vient d’un communiqué de presse pour les Emmy, c’est que c’est une mini-série », a commenté Bettany sur la possibilité d’une nouvelle saison de « WandaVision ».

Bettany conclut qu’il serait difficile d’imaginer que Marvel déciderait d’introduire White Vision et de ne pas s’en occuper d’une manière ou d’une autre, mais jusqu’à présent, il n’a pas eu l’occasion de discuter de son mandat dans la franchise, et c’est quelque chose que Kevin Feige ou Certains des producteurs de la saga n’ont pas encore officiellement clarifié.