Paul Bettany explique la frustration du secret Marvel

Alors que cela fait presque quatre mois que WandaVision terminé, Paul Bettany a partagé avec plaisir de nombreuses informations en coulisses sur la série et a travaillé au sein de la clique Marvel. S’il n’a pas partagé d’images sur les réseaux sociaux, il a certainement parlé de son temps en tant que Vision, et il en a eu une dans le cadre de ACE Universe présente : Une conversation avec Paul Bettany. S’adressant à Angelique Roche, on a demandé à Bettany comment il se sentait d’être libéré du secret intense qui accompagne le territoire pour ceux qui rejoignent le train Marvel.

« Oui, c’est génial. Je veux dire, c’est un processus frustrant, mais je le comprends vraiment et je crois vraiment. Je pense que merveille, Kevin Feige, Louis D’Esposito, ils ont tous une politique très, vous savez, ils ont une politique stricte de « n’en parlez pas », que je peux vraiment soutenir. Je viens d’une famille – mon père était acteur, ma mère était chanteuse – et ma mère et mon père ont toujours eu ce truc, tu ne montres jamais les costumes aux gens avant que le rideau ne se lève, tu sais ? Ne montrez pas aux gens comment se fait le tour de magie. Et donc, en quelque sorte, j’aime ça à propos de Marvel, qu’ils soient tellement… qu’ils gardent vraiment leurs secrets et que ça puisse être vraiment agréable pour les fans. Mais oui, c’est frustrant, et maintenant c’est un soulagement de pouvoir en discuter. »

Dans la même interview, Bettany a également expliqué comment il s’était « renversé » en essayant de retirer son costume de Vision pendant le tournage. Il a dit: « Je suppose que j’ai eu une fois où je me suis retourné sur le plateau et je suis juste allé » quelqu’un doit m’aider à sortir de ce costume « , et ils l’ont baissé et tout le monde était vraiment adorable », a déclaré Bettany. « C’est tellement embarrassant d’en parler parce qu’évidemment, vous êtes payé pour porter un costume inconfortable, mais après cinq jours consécutifs à être enfermé dans cette chose, vous vous dites » Je dois l’enlever de ma poitrine « . Je me suis assis là pendant environ cinq, dix minutes à respirer, puis nous y sommes retournés et tout s’est bien passé. C’est la seule fois où je pense que j’ai flippé.

Alors que WandaVision a répondu à bon nombre de ses questions auto-développées, il y a encore de nombreux fans qui veulent en savoir plus. Agatha reviendra-t-elle au MCU ? Qu’est-il arrivé à Monica Rambeau lorsqu’elle a fait irruption dans le monde de Wanda et a assumé ses nouveaux pouvoirs ? (Ceci au moins sera répondu dans Les Merveilles) Ensuite, il y a la question sur White Vision et où il est allé après la finale de WandaVision. Nous savons que la nouvelle itération de Vision a retrouvé toute sa mémoire et est maintenant essentiellement une version vivante de celle tuée par Thanos dans Guerre de l’infini, mais avec Paul Bettany hors contrat, le reverrons-nous dans le MCU à l’avenir ?

« Je suis honnête avec toi. Je ne sais toujours pas [if there are more opportunities in the MCU] », a déclaré Bettany La liste de lecture. « Oh non, non. Je n’ai pas de contrat. Je ne le sais pas. Je ne le sais pas du tout. Et tout ce que je sais, c’est qu’en ce qui concerne ce genre de presse, c’est pour un Emmy push, qui est pour une série limitée. Il ne semble donc pas que cela se reproduise. Je veux dire, je suppose qu’il serait difficile de présenter White Vision et de ne pas traiter avec lui d’une manière ou d’une autre, mais nous n’avons pas discuté ce. »

Pour ceux qui souhaitent revivre le dernier voyage de Vision, WandaVision est toujours en streaming sur Disney+. Cette nouvelle a été initialement rapportée par Comicbook