Paul Bettany admet avoir trollé les fans de WandaVision avec un camée super secret

Avec juste un épisode de plus à faire, WandaVision a décidé de conclure un grand nombre d’histoires avec la grande finale de la série. Mais un mystère avait déjà été résolu avant même qu’il ne soit diffusé, bien qu’il soit peu probable que les fans soient heureux. Dans une interview avec Good Morning America, Paul Bettany, qui joue le rôle titulaire de Vision, a admis que le camée secret qu’il taquinait depuis des semaines maintenant est en fait lui-même, jouant une version différente de Vision.

« Vous savez quand vous pensez que quelque chose va être drôle et que vous le dites et que vous paniquez à ce sujet? C’est ce que j’ai fait. Les fans ont commencé à deviner qui [the cameo] pourrait être. Ils devinaient des gens comme Benedict Cumberbatch ou Patrick Stewart. Je pensais: ‘Dieu, c’est une bonne idée et ils seront tellement déçus quand ils découvriront que c’est moi.’ «

Tout a commencé quand on a demandé à Bettany et Elizabeth Olsen, qui joue Wanda dans la série, si WandaVision contenait une camée secrète dans le sens de l’apparition de Luke Skywalker dans Le mandalorien. Bettany et Olsen ont tous deux confirmé qu’un tel camée était bel et bien à l’horizon, Bettany allant jusqu’à louer l’acteur mystérieux comme quelqu’un avec qui il avait toujours voulu travailler.

« Tellement de choses sont divulguées, mais il y a cette chose qui a été complètement cachée qui se produit. Je travaille avec cet acteur avec lequel j’ai toujours voulu travailler et nous avons des feux d’artifice ensemble, les scènes sont super et je pense que les gens vont. être vraiment excité. J’ai toujours voulu travailler avec ce type et les scènes sont assez intenses. «

Les paroles de Bettany ont mis le fandom du MCU dans un état d’esprit, avec plusieurs grands noms ballottés. Beaucoup espéraient que le camée allait être par Patrick Stewart en tant que professeur X ou Ian McKellan en tant que Magneto de Fox’s X Men la franchise. Même lorsque Quicksilver d’Evan Peters de la même franchise a fait ses débuts le WandaVision, les fans espéraient qu’il y aurait un autre camée secret dans le dernier épisode de la série.

Nous savons maintenant que le personnage surprise sera une version différente de Vision, connue sous le nom de « White Vision », qui a été assemblée par SWORD à partir du corps brisé de l’androïde. Le dernier épisode mettra en vedette une confrontation entre White Vision et la Vision qui est apparue jusqu’à présent dans la série, qui dans le dernier épisode a été révélée avoir été créée à partir de zéro par Wanda elle-même.

Il est intéressant de noter que Benedict Cumberbatch aurait fait une apparition dans le dernier épisode de WandaVision, puisque la fin de l’émission mènera directement à Doctor Strange dans le multivers de la folie, qui devrait présenter la sorcière écarlate d’Olsen faisant équipe avec le docteur Strange pour sauver le multivers.

Écrit par Jac Schaeffer et réalisé par Matt Shakman, WandaVision stars Elizabeth Olsen comme Wanda Maximoff / Scarlet Witch, Paul Bettany comme Vision, Randall Park comme agent Jimmy Woo, Kat Dennings comme Darcy Lewis, Teyonah Parris comme Monica Rambeau et Kathryn Hahn comme Agnes. Découvrez l’interview de Paul Bettany à Good Morning America.

Sujets: WandaVision