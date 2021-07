Paul Bettany aborde le secret « frustrant » de Marvel Studios

Malgré le fait que « WandaVision » ait conclu son histoire en mars dernier, Paul Bettany, en charge de jouer Vision dans le MCU, continue de raconter à ses fans quelques anecdotes sur la production de la série, en raison du grand enthousiasme qu’il partage pour son personnage dans le MCU.

Bettany a récemment partagé une longue discussion avec l’animatrice Angélique Roché sur l’émission spéciale « ACE Universe Presents: A Conversation with Paul Bettany », où elle a été interrogée sur la liberté de pouvoir parler ouvertement de « WandaVision » après la fin de la série. .

Paul Bettany décrit le processus de préparation de « WandaVision » comme étant frustrant, mais c’est un processus qu’il a réussi à comprendre et même à croire. « Je pense que Marvel, Kevin Feige, Louis D’Esposito, ils ont tous une politique stricte » ne parlez pas de ça « , que je peux vraiment comprendre. »

Bettany précise qu’elle vient d’une famille dans laquelle son père était acteur et sa mère chanteuse, et tous deux avaient leurs projets qu’ils n’avaient jamais montrés avant la présentation officielle. « On ne montre pas aux gens comment faire le tour de magie. Et j’aime presque ça chez Marvel, ils gardent vraiment leurs secrets pour qu’ils puissent être appréciés par les fans », a déclaré l’acteur.

Paul Bettany reconnaît qu’un autre moment frustrant au cours de la production a été lorsque l’acteur est devenu un peu fou en essayant de retirer son costume, mais la gentillesse des assistants de production lui a permis de se calmer rapidement après s’être assis et avoir respiré lentement pendant au moins 5 minutes.

Bien que « WandaVision » ait présenté une grande partie de la série à un produit Vision de l’esprit de Wanda, l’apparition de White Vision et sa mémoire récupérée ont généré de nombreuses théories sur son éventuel retour au MCU. Cependant, Bettany a reconnu que, pour le moment, elle n’a aucune obligation contractuelle avec la franchise et elle ne sait pas ce qu’il adviendra de son personnage à l’avenir.