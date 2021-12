Paul Bettany a évoqué le scandale entre Johnny Depp et Amber Heard

in

Le scandale entre Johnny Depp Oui Ambre entendu il semble n’avoir pas de fin. Comme si les poursuites mutuelles pour agressions ne suffisaient pas, la séparation irrésistible qui tient le monde du divertissement en haleine, a désormais aussi les témoignages de Paul Bettany. L’acteur – qui vit un grand moment professionnel après le succès de WandaVision– Il a fait référence pour la première fois aux messages qu’il a échangés avec Depp.

Les conversations, qui ont été lues dans le cadre du procès en diffamation contre le journal Le soleil, ils ont résulté « étrangers« Pour Bettany. En dialogue avec The Independent, il a assuré : «C’est un sujet très difficile à aborder, fais-le je mettrais de l’huile sur le feu”. De cette façon, il a soutenu: « Pouvez-vous imaginer ce que ce serait, honnêtement, d’avoir un groupe d’avocats qui examinent chaque e-mail et SMS que vous avez envoyé pendant dix ans ? Tout ce que je peux vous dire, c’est que c’était une sensation désagréable.”.

Mais… de quoi parlent les SMS privés ? Tout a commencé lorsqu’en 2018, Depp a poursuivi le rédacteur en chef du tabloïd britannique lorsqu’ils l’ont défini comme un « agresseur de femme« . En ce sens, en février 2020, les discussions entretenues par les deux acteurs durant l’année 2013 ont été lues. »Brûlons Ambre !« Johnny Depp avait écrit. Et la réponse de Paul Bettany, apparemment sur un ton de plaisanterie, a été très malheureuse.

« Je ne suis pas sûr que nous devrions brûler Amber. Elle est de belle compagnie et agréable à regarder, et je ne suis pas sûr que ce soit une sorcière. Bien sûron pourrait faire un test de noyade. Des avis?” A écrit la figure de merveille. Pour sa part, l’acteur de Pirates des Caraïbes Il a suggéré « le noyer avant de le brûler”. Un dialogue bouleversant de cette amitié qui s’est renforcée lorsqu’ils ont joué Transcendance en 2014.

Cette semaine, Paul Bettany a rompu le silence sur le scandale : «C’était un moment très étrange”. Concernant les discussions divulguées qui ont révélé la terrible violence du partenaire qu’il a défendu à plusieurs reprises, il a déclaré : « Ce qui est étrange, c’est que vous avez soudainement l’un des journaux les plus effrayants de Londres et ses avocats qui vérifient vos messages au cours des dix dernières années.”.

