Patty Jenkins réalise un film Star Wars: Rogue Squadron pour 2023

Lors de l’événement Disney Investor’s Day, la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a annoncé le prochain Guerres des étoiles le film sur grand écran est Escadron de voleurs!

Eh bien, c’est assez génial! Nous avons un titre et un réalisateur pour le prochain Guerres des étoiles film, prévu pour 2023. Patty Jenkins (Wonder Woman 1984) dirigera Escadron de voleurs!

L’histoire présentera une nouvelle génération de pilotes de chasseurs stellaires alors qu’ils gagnent leurs ailes et risquent leur vie dans une course à sensations fortes et à grande vitesse qui repoussent les limites, et déplacent la saga dans l’ère future de la galaxie.