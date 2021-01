Patty Jenkins raconte que Wonder Woman Battle est plus que Warner Bros. ‘ Token Female Director

L’une des rares fois où le DCEU a réussi à remporter une victoire décisive sur le MCU était en termes de représentation, lorsque Patty Jenkins est devenue la première cinéaste à faire un film de super-héros à gros budget pour le DCEU, 2017’s Wonder Woman. Mais bien que le travail de Jenkins sur ce film ait été salué comme révolutionnaire pour les réalisatrices, elle a révélé dans une interview avec Marc Maron qu’au départ, Warner Bros. ne l’avait embauchée qu’au poste de «femme symbolique» tandis que d’autres hommes faisaient tout le vrai travail dans les coulisses.

« [The studio] voulait m’engager comme une barbe; ils voulaient que je me promène sur le plateau en tant que femme, mais c’était leur histoire et leur vision. Et mes idées? Ils ne voulaient même pas lire mon scénario. Il y avait une telle méfiance à l’égard d’une manière différente de faire les choses et d’un point de vue différent. Donc ça se passait définitivement, même quand j’ai rejoint Wonder Woman c’était comme, ‘euh, ouais, ok, mais faisons les choses autrement.’ Mais je me suis dit: «Les femmes ne veulent pas voir ça. Elle est dure et dure et coupe la tête des gens, ce n’est pas ce que je suis Wonder Woman fan, ce n’est pas ce que nous recherchons. Pourtant, je pouvais ressentir cette nervosité tremblante [on their part] de mon point de vue. «

Avant Wonder Woman est arrivé, les films de super-héros dirigés par des femmes étaient généralement considérés comme du poison au box-office, d’après la performance de Halle Berry Catwoman, Jennifer Garner’s Elektra, et l’échec Wonder Woman série de câbles avec Adrianne Palicki. Selon Patty Jenkins, Warner n’était pas sûr de la direction à prendre avec un Wonder Woman film, à tel point que Jenkins a quitté le projet pendant longtemps.

« Ils étaient inquiets que ce ne soit pas viable. Ils étaient tous effrayés par tous les films de super-héros féminins qui avaient échoué, les plus petits qui avaient échoué, et aussi Christopher Nolan faisait le Chevalier noir chose, donc je pense qu’ils essayaient juste de comprendre ce qu’ils faisaient avec DC à ce moment-là. Enfin, le moment est venu [when Warners wanted me to make the film]. Et il y a eu un moment où ils ont voulu faire une histoire pour laquelle je n’étais pas la bonne personne, alors j’ai [left and] dit: «ça ne peut pas être moi», et ils ont embauché quelqu’un d’autre pendant un petit moment. Je leur ai dit quel genre de film je voulais faire. J’ai dit: « Je ne pense pas que ce soit l’histoire que vous devriez raconter avec Wonder Woman », et je ne voulais pas être celui qui se battrait à ce sujet pendant des années. «

Enfin, après de nombreuses délibérations et réflexions, Warner a ramené Jenkins et lui a permis de faire le Wonder Woman film qu’elle avait toujours voulu faire. Maintenant, le cinéaste célèbre le succès de la sortie récemment Wonder Woman 1984 et se prépare à faire le troisième et dernier versement de la franchise comme elle l’avait toujours prévu.

Réalisé et co-écrit par Patty Jenkins, Wonder Woman 1984 stars Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal et Natasha Rothwell. Le film est actuellement en salles et sur HBO Max. Cette nouvelle est née du podcast WTF avec Marc Maron.

