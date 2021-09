Patty Jenkins exprime son agacement face aux films en streaming

Philips 55PUS9206/12

Philips 55PUS9206/12 Android 4K UHD LED Ce téléviseur 4K UHD LED Android vous offre une image luxueuse avec des mouvements ultra-fluides quel que soit le contenu affiché sur votre écran. Le mode Ambilight consacré aux films et aux streaming renforcent l'immersion. Immersion absolue. Sensations palpitantes. Téléviseur Android 4K UHD LED Moteur P5 Perfect Picture Engine Ambilight 4 cotés Son Dolby Atmos Téléviseur Android 139 cm(55') Immersion totale. Ambilight 4 cotés. Avec la technologie Ambilight 4 côtés de Philips, chaque instant est immersif. Les LED intelligentes disposées tout autour du téléviseur réagissent au contenu à l'écran pour produire un éclairage qui vous captive et vous plonge au cœur de l'action. Lorsque vous en aurez fait l'expérience, vous vous demanderez comment vous avez pu faire sans. Image et son cinématographiques. Dolby Vision et Dolby Atmos. Grâce à la prise en charge des formats audio et vidéo haut de gamme Dolby, l'image et le son des contenus HDR sont d'une qualité exceptionnelle. Profitez d'une image reflétant parfaitement la vision du réalisateur, accompagnée d'un son ample, clair et profond. Un téléviseur Android connecté. Votre téléviseur Philips Android vous permet d'accéder aux contenus de votre choix quand vous le souhaitez. Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil pour afficher vos applications préférées, ce qui facilite la diffusion des films et des émissions que vous aimez. Vous pouvez également reprendre là où vous vous êtes arrêté. Processeur Philips P5. L'excellence de l'image quelle que soit la source. Le moteur Philips P5 produit une image aussi saisissante que vos contenus préférés. Les détails gagnent sensiblement en profondeur. Les couleurs sont éclatantes, avec des tons de peau naturels. Le contraste est si net que vous ressentirez chaque détail, et les mouvements sont parfaitement fluides. Pour l'audio multiroom. Compatible DTS Play-Fi. La technologie DTS Play-Fi de votre téléviseur Philips vous permet de connecter des enceintes compatibles dans n'importe quelle pièce. Vous avez des enceintes sans fil dans la cuisine ? Écoutez votre film pendant que vous vous préparez un en-cas, ou continuez à suivre les commentaires du match pendant que vous allez chercher des rafraîchissements pour vos convives. L'idéal pour les jeux. Faible latence sur n'importe quelle console. Votre téléviseur Philips bénéficie de la connectivité de pointe HDMI 2.1 et adopte automatiquement une faible latence lorsque vous commencez à jouer sur votre console. La technologie VRR est prise en charge pour un jeu fluide et rapide. Le mode de jeu d'Ambilight vous plonge au cœur de l'action. Conception haut de gamme. Du socle à la télécommande Chaque centimètre de ce téléviseur est d'une qualité exceptionnelle. Le socle en métal poli crée un magnifique contraste avec l'écran pratiquement sans cadre. Aussi facile à tenir qu'à utiliser, la télécommande présente un dos recouvert de cuir doux et texturé, ainsi que des touches...