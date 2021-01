Patty Jenkins appelle la réalisatrice Label une énorme traînée

Wonder Woman 1984 réalisateur Patty Jenkins est sans doute la cinéaste la plus demandée à Hollywood en ce moment. Mais ce titre a son propre astérisque, à savoir le fait qu’Hollywood insiste toujours pour voir les réalisatrices comme une race quelque peu spéciale, distincte des cinéastes masculins, qui n’ont pas besoin de qualificatifs de genre pour décrire leur profession. Dans une interview avec EW, Jenkins a admis qu’elle était définitivement dérangée par le fait que le monde insiste encore pour la voir comme une « réalisatrice » plutôt que comme une simple réalisatrice.

« Cela me dérange vraiment. Cela a été un énorme frein. Mais en même temps, je suis si fier de faire quelque chose pour changer cette conversation, donc je ressens les deux à tout moment. Le côté de moi qui est impliqué de quelque manière que ce soit dans la création Je suis fière du changement. Le côté de moi qui est retenu en tant que réalisatrice est d’abord un frein. Chaque film que je fais peut avoir un rôle féminin par hasard, mais je ne fais pas de «films pour femmes». faire juste des films pour tout le monde qui pourraient avoir des rôles féminins, vous savez? Et donc le monde tourne lentement. «

Jenkins est devenu célèbre pour la première fois en dirigeant Charlize Theron dans le psychodrame de 2003 Monstre, qui a remporté l’Oscar de la meilleure actrice pour sa principale dame. Le prochain grand projet de Jenkins était celui de 2017 Wonder Woman, qui était à nouveau centré sur une figure féminine dans un genre dominé par les hommes. Selon Jenkins, le fait qu’Hollywood insiste pour croire que les femmes ont besoin d’une catégorie distincte de cinéastes et de films est ce qui avait empêché le genre de super-héros d’embrasser les super-héroïnes dans le passé, jusqu’à ce que Wonder Woman est venu avec.

«Je suis également déconcerté par tout le phénomène parce que pendant des années avant Wonder Woman, je disais:« Est-ce que quelqu’un remarque que 70% du box-office est féminin? » Et personne n’en parle même! Donc, franchement, j’étais ravie que le premier film soit un succès, mais qu’il y ait un public féminin énorme, je n’ai pas du tout été surpris: « Eh bien, oui. » [Laughs] La raison pour laquelle elle a la sensation qu’elle provient de la bande dessinée originale est qu’elle est une femme. Ce n’est pas une femme qui ressemble à un homme. Elle est belle et aimante et vulnérable et gentille et douce et l’a toujours été. Lynda [Carter] a fait un si bon travail à cela, et Gal a fait un excellent travail pour le préserver. «

Alors que Hollywood a récemment vu un grand nombre de nouvelles réalisatrices occuper le devant de la scène, elles sont encore principalement reléguées à raconter des histoires sur les protagonistes féminines, de Capitaine Marvel et Veuve noire à Mulan, tandis que les réalisateurs masculins ont leur choix de scripts mettant en vedette des hommes et des femmes. Mais comme le souligne Jenkins, les choses changent lentement, comme en témoigne le fait qu’elle a été chargée de la prochaine action en direct. Guerres des étoiles film intitulé Escadron de voleurs.

Réalisé et co-écrit par Patty Jenkins, Wonder Woman 1984 stars Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal et Natasha Rothwell. Le film est maintenant sorti en salles et sur HBO Max. Cette nouvelle est née d’une interview avec Entertainment Weekly.

