Patty Jenkins a rejeté une origine controversée des Amazones par Themyscira

Il a été annoncé que le directeur de «Wonder Woman», Patty Jenkins a dû se battre pour que sa vision du film se concrétise, ce qui impliquait de couper une histoire controversée sur l’origine du film Amazones de Themyscira.

Lors d’une récente interview, Connie Nielsen, qui joue Hippolyta, « Reine d’Amazon Femmes » par Themyscira, a révélé comment Petit pâté Jenkins elle a dû se battre pour des thèmes féministes dans le film.







«Elle était très claire sur ce que les Amazones étaient censées être. Et je pense qu’à l’origine il y avait une idée que Amazone ils avaient été profondément traumatisés par une sorte d’événement horrible impliquant un viol de masse. «

« Petit pâté il a juste dit: ‘Non. Non, non, nous ne mettrons pas ça sur les Amazones. Nous ne voulons pas commencer à les voir comme des victimes et pourquoi le devrions-nous? Effaçons cette partie et assurons-nous qu’ils sont des héros selon leurs propres conditions. Ils ne font pas partie des victimes de l’histoire ».







«Ce sont des femmes incroyablement courageuses, nous ne leur ferons pas subir de traumatisme externe. Nous laisserons les gens les recevoir pour ce qu’ils sont. Quelle est ta culture? Pourquoi sont-ils si féroces? Que signifie vivre sur une île sans hommes? » Nielsen.

Pour le moment, Jenkins se heurte à un calendrier complet, une fois qu’il a été annoncé qu’il dirigera le prochain film retombées de ‘Star Wars’, ‘Escadron de voyous’, en plus qu’il reviendra pour ‘Wonder Woman 3’ à côté de Gal Gadot, à qui il la dirigera également dans une cassette sur Cléopâtre.