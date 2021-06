Patty Jenkins a déjà un scénariste pour son film « Star Wars »

Après le rachat de Lucasfilm par Disney, ils ont inclus des plans initiaux dans lesquels, en plus de la saga principale « Star Wars », la franchise aurait un film annuel à travers ses spin-offs. Malgré les résultats acceptables avec les films « Rogue One » et « Solo », la société repenserait ses stratégies face aux résultats inégaux avec la trilogie de la suite.

La première de « The Mandalorian » et la dernière saison de « Clone Wars » sur Disney + ont servi de guide pour savoir où ils peuvent mener la franchise avec succès, donc en décembre 2020, lors de l’exposition à ses investisseurs, Disney a révélé une nouvelle gamme de séries et de films se déroulant dans l’univers « Star Wars ».

L’un de ces projets est « Rogue Squadrons » qui mettra en vedette Patty Jenkins en tant que réalisatrice et a actuellement une fenêtre de sortie estimée pour décembre 2023. Le film présentera une histoire centrée sur les pilotes de chasse, inspirée par les expériences du père de Jenkins, cependant, aucun autre détail sur son développement n’avait été publié depuis son annonce.

Le Hollywood Reporter a présenté un nouveau reportage dans lequel il est révélé qui sera en charge d’écrire le nouveau film de Patty Jenkins : Matthew Robinson. Son premier grand succès est venu en 2009 avec « L’invention du mensonge » qu’il a co-écrit et co-réalisé avec Ricky Gervais. Il a récemment acquis une grande notoriété grâce au film d’aventure « Love & Monsters » et ses contributions à « Dora and the Lost City », la suite tant attendue de « Edge of Tomorrow » et le remake en développement de « Little Shop of Horrors ». . »

Après l’annonce de « Rogue Squadrons », Patty Jenkins a assuré qu’elle avait déjà un scénariste, anticipant aux fans de Star Wars que son identité serait révélée très prochainement. Le rapport ne précise pas si l’implication de Matthew Robinson a été gardée secrète pendant tout ce temps. Le film commencera la pré-production plus tard cette année, le tournage devrait donc commencer au début de 2022.