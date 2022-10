Patton Oswalt fait l’éloge de la performance authentique de Stranger Things de Joseph Quinn

Joseph Quinn est rapidement devenu un Choses étranges favori des fans, car son personnage Eddie Munson a été présenté au cours de la quatrième saison de la série populaire. Il était le leader du Hellfire Club à Hawkins High et se déchaînait avec son groupe, Corroded Coffin. Il a parfaitement dépeint quelqu’un qui a grandi dans les années 80 et acteur / comédien Patton Oswalt faites savoir à Quinn à quel point il était génial dans l’émission Netflix.





Variété a rattrapé Quinn sur le tapis rouge, où il a été interrompu par Oswalt. L’acteur a été interrogé sur ce que c’était que de recevoir une reconnaissance pour son rôle de Munson avant qu’Oswalt n’intervienne pour partager ses éloges. « Vous avez cloué un personnage qui était si présent dans les années 80 qu’il n’existe plus beaucoup », a expliqué Oswalt. « Vous avez capturé un personnage d’un autre temps. C’est comme si vous sortiez d’une machine à voyager dans le temps. »

Oswalt, comme beaucoup, a adoré la performance de Quinn en tant que Munson tout au long de sa quatrième saison. Malheureusement, Munson a connu une disparition tragique, et il est peu probable que nous reverrons le personnage à moins qu’il ne soit sous forme de flashback. Choses étranges Le producteur Shawn Levy a récemment pesé sur un possible retour, affirmant que c’était « hautement improbable ».

« [Laughs] Oh boy, beaucoup de gens – beaucoup de gens – ne peuvent même pas gérer l’idée d’une saison 5 sans une excuse pour la présence d’Eddie. Hautement improbable. Hautement improbable. Mais nous vous entendons, monde. Nous savons. Tu es obsédé par Eddie. Nous aussi.





Choses étranges 5 N’introduira pas de nouveaux personnages

Choses étranges est connu pour présenter des personnages préférés des fans qui malheureusement rencontrent une mort prématurée. Par exemple, Barbara Holland, ou Barb, a été introduite dans la saison 1 avant une attaque du Demogorgon, pour ne plus jamais être revue. De même, Bob Newby est malheureusement arrivé et sorti de la saison 2, défendant Joyce et le gang d’une catastrophe imminente. Alexie, Billy Hargrove et Chrissy Cunningham ne sont que quelques autres personnages qui ont passé du temps Choses étranges avant d’être finalement tué. Cependant, Matt Duffer a déclaré plus tôt cette année qu’ils résisteraient à l’ajout de nouveaux personnages pour la cinquième et dernière saison, en se concentrant sur le casting d’OG.

« Et la même chose était vraie avec Sadie et Maya. Et ce n’est pas comme si les acteurs ne savaient pas [either]. Ils savent tous qu’ils entrent dans un casting que les gens adorent, et vous introduisez un nouvel élément. Et vous l’avez vu dans des émissions qui tournent mal, et donc ils sont tous nerveux, mais comme Ross l’a dit, avec ces trois-là en particulier, et Dacre [Montgomery] aussi, qui a joué Billy, c’était comme, parce que ces acteurs sont incroyables, c’est vraiment amusant. J’aime juste le secouer, alors nous le secouons en changeant l’intrigue ou en ajoutant un nouveau monstre. Nous faisons de notre mieux pour résister [adding new characters] pour la saison 5. Nous essayons de ne pas faire cela pour pouvoir nous concentrer sur les personnages OG, je suppose.

Les fans peuvent s’attendre à plus de temps d’écran de Eleven (Millie Bobby Brown), Mike Finn Wolfhard), Joyce (Winona Ryder), Lucas (Caleb McLaughlin), Jonathan (Charlie Heaton), Hopper (David Harbour), Dustin (Gaten Matarazzo), Nancy (Natalie Dyer), Steve (Joe Keery) et Will (Noah Schnapp) dans la cinquième saison à venir. L’écriture ayant déjà commencé, les fans peuvent s’attendre à Choses étranges 5 courant 2024 au plus tôt.