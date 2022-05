Patti LuPone fustige les spectateurs de théâtre de Broadway pour ne pas avoir adhéré à la politique des masques

Patti LuPone avait un message pour deux spectateurs mardi: portez vos masques correctement – ​​ou partez.

La légende de Broadway, qui participait à une séance de questions-réponses filmée à l’American Theatre Wing aux côtés de ses coéquipiers de « Company », a appelé les clients qui ne semblaient pas avoir leur masque couvrant le nez.

« Mettez votre masque sur votre nez. C’est pourquoi vous êtes au théâtre », leur a dit LuPone, selon vidéos de l’incident.

« C’est la règle. Si vous ne voulez pas suivre la règle, dégagez. Je suis serieux. Qui pensez-vous que vous êtes si vous ne respectez pas les gens assis autour de vous ? »

Lorsqu’un membre du public a crié en retour: «Je paie votre salaire», LuPone n’a pas tardé à le contester.

« Vous payez mon salaire ? Taureaux—. Chris Harper paie mon salaire », a-t-elle déclaré, faisant référence au producteur de l’émission.

Un porte-parole de LuPone n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire mercredi.

« Nous sommes aux côtés de Patti », a déclaré un porte-parole de « Company » dans un communiqué.

LuPone dans une scène de « Company ». Matthieu Murphy

« Au cours de sa riche carrière, Patti a toujours eu un lien inébranlable avec le public, et elle prend leur rôle aussi au sérieux que le sien. Elle est également une ardente défenseure de l’ensemble de la main-d’œuvre théâtrale », indique le communiqué. «Nous sommes aux côtés de Patti et soutenons ses efforts pour garder toute notre communauté – des clients aux huissiers, des acteurs à l’équipe de scène – en sécurité et en bonne santé afin que nous puissions garder Broadway ouvert.»

uPone a raté 10 représentations cette année après avoir été testée positive pour Covid-19.

« Je suis tellement désolée », a-t-elle écrit dans un Tweet du 27 février informer les gens de son résultat de test.

Dans une interview en mars avec « The View », elle a déclaré qu’elle « avait porté ce test négatif comme un insigne d’honneur pendant plus de deux ans, et le petit bougre m’a trouvé ».

« Mais je vais vous dire, je suis reconnaissant envers les scientifiques, la science et les vaccins, car cela aurait pu être pire. Et ce n’était pas le cas.

Elle a déclaré sur « The View » qu’elle espère que les théâtres maintiendront les mandats de masque en place « plus longtemps ».

« Juste parce que ces théâtres sont vieux, les sièges sont proches, et nous ne sommes pas hors de cela », a-t-elle déclaré.

LuPone, qui a parlé dans le passé de l’étiquette du théâtre, a raconté aux animateurs de « The View » un incident plus récent lorsqu’elle a été frappée à la tête avec des roses.

Bien que le geste soit un compliment, dit-elle, « il faut lancer sournoisement… viser les pieds, pas la tête… et retirer les épines des roses ».

En 2015, LuPone a également fait la une des journaux lorsqu’elle a saisi le téléphone portable d’un membre du public qu’elle a vu envoyer des SMS pendant sa performance.

Beaucoup ont félicité LuPone sur Twitter mercredi pour avoir appelé les spectateurs.

« J’allais aller me coucher mais j’ai appris que Patti Lupone avait insulté un membre du public pour ne pas avoir porté de masque correctement et soudain j’ai assez d’énergie pour mener une armée au combat pour elle », a déclaré un utilisateur de Twitter. a écrit.

« Je n’arrive pas à croire qu’une nouvelle vidéo de Smackdown, membre du public de Patti LuPone, « Who Do You Think You Are », vient de sortir », a plaisanté un autre utilisateur de Twitter.

« Une occasion manquée de ne pas mettre Patti LuPone en charge de la sécurité covid », une personne a écrit.

LuPone a été nominé pour un Tony Award lundi pour la meilleure performance d’une actrice dans un rôle vedette dans une comédie musicale pour son rôle dans « Company ».

Elle a remporté deux Tonys dans sa carrière, pour ses rôles dans « Evita » et « Gypsy ».

Mercredi, un compte Twitter pour « Company » a publié un GIF de LuPone disant « Portez un masque ». Le tweet lit: « PSA ».

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.