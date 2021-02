Patron de Resident Evil 8: qui est Lady Dimitrescu? A-t-il été fabriqué par Umbrella?

La scène « Resident Evil » a été réalisée par un nouveau patron sous le choc: Dame Dimitrescu ne pouvait pas être plus mortel. Votre aura jette immédiatement un sort sur nous. Mais qu’est-ce qui se passe avec le grand vampire? Dans cet article, nous allons entrer un peu plus en détail sur qui est réellement Lady Dimitrescu.

Un nouveau battage médiatique sur Resident Evil 8

En janvier 2021, un nouveau battage médiatique a éclaté autour de la dernière entrée principale de la série « Resident Evil ». Capcom a fait sous un Afficher les flux de nouveaux détails aussi Resident Evil 8 révélé. Ici vous pouvez voir un extrait de la 3e bande-annonce:

En plus des dames assoiffées de sang du château local du sinistre «village», elle se démarque Dame Dimitrescu avec leur taille impressionnante.

Qui est Lady Alcina Dimitrescu?

Il n’y a actuellement pas beaucoup d’indices sur qui pourrait être la femme magique avec le grand chapeau assorti. Mais il y a encore quelques indications initiales de leur apparition.

Merci à la démoqui tu es maintenant avec un actif Compte PS Plus peut jouer, on sait, par exemple, qu’il s’agit en fait du propriétaire actuel de la cave. Alors c’est elle Propriétaire du « Château Dimitrescu »qu’au fait seulement filles A.

Lady Alcina Dimitrescu peut avoir jusqu’à 500 ans le sien. Un document dans la démo déclare:

« L’histoire de la vinification au château de Dimitrescu remonte au 15ème siècle. »

Cependant, on parle aussi d ‘«avant l’heure des propriétaires actuels». Cela signifie donc que le propriétaire aurait pu changer au moins une fois et que l’âge exact du vampire est inconnu. Mais cela ne s’applique pas pour leur non-vieillissement. Parce que dans la démo on trouve Des documentsque sur le 9 juin 1958 sont datés. Il est évident que cette correspondance est à jour (en partie à cause de l’emplacement) et que la démonstration a donc lieu vers 1958.

Nous savons également que le jeu principal se déroule bien après des événements comme l’incident du manoir, donc bien après 1998. Les bandes-annonces montrent qu’Ethan Winters rencontre la propriétaire pendant cette période. Ergo, elle pourrait vraiment faire avec jeunesse éternelle soyez béni, ce qui correspond à un vampire classique.

Est-elle le tyran parfait d’Umbrella?

Dès lors, le directeur artistique de « Resident Evil Village », Tomonori Takano, après avoir déclenché le battage médiatique, a perdu quelques mots sur la grande dame et ses filles:

Entre autres choses, il a confirmé sa taille. Si nous avons le vôtre Chapeau et talons hauts prendre en compte, c’est tout 2,9 mètres de haut.

Le moulin à rumeurs spéculatives bouillonne actuellement, il y a des discussions animées dans le cosmos «Resident Evil». Les fans se demandent si Lady Dimitrescu est la tyran parfait actes.

Ce monstre pourrait ont été créés par Umbrella? Est-ce votre magnum opus?

Comparaison des tailles de tyran © Capcom via r / VapsyDota

La taille suggère un tyran

À en juger par sa taille, elle suit vraiment les traces de M. X ou Nemesis. Elle mesure 2,9 mètres tandis que M. X à la 2,12 m est suffisant et est donc assez grand. Nemesis mesure 2,30 mètres aussi une créature assez grande qui fait de la vie un enfer en nous Resident Evil 3.

Et le Tyrant-002 de « Resident Evil » est un fier 2,62 m grand. Il y a donc un modèle à voir. Lady Dimitrescu correspond ici à la norme absolue d’un tyran dans l’univers RE.

Griffes obligatoires d’un tyran

Un autre indice peut être dérivé de leurs griffes derive, qu’il exécute dans la scène de démonstration finale. Beaucoup de tyrans dans le monde de Resident Evil ont de telles serres. Ce n’est qu’avec elle que cela ressemble plus à un développement ultérieur utile de cette arme. Une véritable indication que ce serait l’arme parapluie parfaite.

La patronne finale Lady Dimitrescu avec ses griffes © 45secondes.fr

Il étend sa griffe et cela de sa biostructure de base, donc c’est une question de lui-même transformation de la structure du corpsque pour Revenir au point de départ pouvez. Jusqu’à présent, seul le Tyrant T-103 (numéro de lot 078) de « Resident Evil Code: Veronica X » avec une modification T-Virus pouvait le faire, mais Umbrella aurait pu le développer à nouveau, ce qui a également un arrière-plan de parapluie indique.

Les tyrans peuvent-ils même parler maintenant?

Et plus d’informations? Lady Dimitrescu peut parler. Le seul tyran qui pouvait parler dans le monde RE était Némésisqui est toujours le notoire Les étoiles rugissaientsur lequel il a été placé. Même le langage à part entière du vampire pourrait signifier qu’Umbrella est maintenant aussi ses tyrans Un tout nouveau type d’armes biologiques a évolué. Une arme biologique dont l’existence humaine ne cède pas la place à une monstruosité et maintient son humanité, si vous voulez l’appeler ainsi. Nous savons que, par exemple Filmer Alice.

Quoi qu’il en soit, ces dames vampires ensorcelées sont des « poursuivantes inflexibles qui chasseront Ethan ». Ils sont donc susceptibles de conduire non seulement Ethan mais nous au bord du désespoir.

Le Nemesis n’arrête pas de crier «STARS» © Capcom

En même temps, cependant, cela signifie que leur comportement est similaire à celui d’un tyran. Il s’agira probablement d’adversaires récurrents et nous devrons peut-être éteindre les filles petit à petit avant de passer au boss final, la maîtresse de maison, Lady Dimitrescu.

Conclusion: Même si Umbrella n’a rien à voir avec la «magie» ici, l’idée de base et la structure de l’adversaire restent les mêmes. C’est pourquoi le Comparé à un tyran absolument compréhensiblesi seulement sur papier (probablement) correct. Il se pourrait donc qu’elle ne soit qu’une vampire au sens classique du terme et que Capcom prépare déjà une autre explication et un autre contexte ici.

Mais nous ne le saurons pas avant 7 mai 2021lors du lancement du jeu sur PS4, PS5 et Xbox Series X / S et Xbox One.