Patrick Wilson revient en tant qu’Orm dans Aquaman and the Lost Kingdom First Look

Notre premier regard sur Patrick Wilson dans Aquaman et le royaume perdu a été révélé. Actuellement en production pour une sortie prévue en 2022, la suite à venir verra le retour de nombreux personnages de l’original Aquaman. Cela inclut Wilson reprenant son rôle d’Orm Marius, alias Ocean Master, alias l’ancien roi d’Atlantis. Sur Instagram, Wan vient de dévoiler une nouvelle photo de Wilson du tournage de la suite, et vous pouvez la découvrir ci-dessous.

« J’ai trouvé ce gars [Patrick Wilson] échoué sur une plage déserte, faisant son Naufragé impression », plaisante Wan dans la légende. Il est certainement facile de voir la comparaison, étant donné le nouveau look débraillé de Wilson. Pour les plus jeunes Aquaman les fans qui ne sont peut-être pas au courant, Naufragé est un film de 21 ans sur Tom Hanks échoué sur une île déserte où il finit par ressembler beaucoup à Wilson dans la nouvelle photo de Wan.

Cette nouvelle image arrive assez rapidement après que Wan a récemment montré notre premier regard sur le retour du demi-frère d’Orm, Arthur Curry de Jason Momoa. Une partie de la révélation du super-héros titulaire comprend un nouveau costume furtif ainsi que le retour du costume Aquaman original. Wan a cité le « costume bleu » du personnage des années 80 comme source d’inspiration et dit que le costume furtif est fabriqué avec une technologie atlante basée sur la capacité de camouflage des céphalopodes. Si vous l’avez manqué, vous pouvez jeter un œil ci-dessous.

D’autres étoiles de retour de Aquaman configuré pour apparaître dans Aquaman et le royaume perdu comprennent Amber Heard dans le rôle de Mera, Dolph Lundgren dans le rôle du roi Nereus, Yahya Abdul-MateenII dans le rôle de Black Manta et Temuera Morrison dans le rôle du père d’Arthur, Thomas. Il y avait eu des rumeurs dans le passé selon lesquelles Heard serait retiré du projet, peut-être pour être remplacé par Emilia Clarke, mais elle est depuis arrivée sur le plateau pour commencer le tournage. Le producteur Peter Safran a également rejeté la réaction du public entourant l’implication de Heard.

« Je ne pense pas que nous allons jamais réagir, honnêtement, à la pure pression des fans », a déclaré Safran à Deadline. « Vous devez faire ce qu’il y a de mieux pour le film. Nous avons pensé que si c’était James Wan et Jason Momoa, ce devrait être Amber Heard. C’est vraiment ce que c’était… On n’ignore pas ce qui se passe dans le vers de Twitter , mais cela ne signifie pas que vous devez y réagir ou le prendre comme un évangile ou accéder à leurs souhaits. Vous devez faire ce qui est juste pour le film, et c’est vraiment là que nous avons atterri là-dessus. «

Momoa a également contribué à l’histoire de la suite en plus de jouer le rôle principal du film. Sur la base de sa contribution, David Leslie Johnson-McGoldrick a écrit le scénario avec James Wan à bord pour diriger. Safran et Wan produisent la suite.

Aquaman et le royaume perdu est prévu pour le 16 décembre 2022. Bien que de nombreux fans aient déclaré qu’ils boycotteraient la suite du casting de Heard, il reste beaucoup de buzz autour de ces premiers aperçus, il sera donc intéressant de voir comment le film se produit dans les salles lors de sa sortie à la fin de l’année prochaine. Le nouvel aperçu nous vient de James Wan sur Instagram.

Sujets : Aquaman 2, Aquaman