Patrick Wilson partage une vidéo d’entraînement intense sur Aquaman 2

Aquaman la star Patrick Wilson s’entraîne dur pour affronter le super-héros titulaire de Jason Momoa dans la suite à venir, Aquaman et le royaume perdu. L’acteur, qui reprendra le rôle d’Orm AKA Ocean Master dans le suivi de DC, a partagé un extrait de son régime d’haltérophilie, et Wilson est clairement prêt à affronter à nouveau le géant de Momoa, King of Atlantis.

« Merci @oldmanayo pour les 3+ derniers mois de formation Orm… plus toute la préparation pour le premier film, » Patrick Wilson dit dans une légende à côté des images. « Beaucoup de sueur. Beaucoup de @yelawolf. C’est parti. » Wilson semble aussi enthousiasmé par la suite que les fans le sont sans aucun doute, l’acteur mettant des heures pour ramener Orm sur les écrans après sa défaite écrasante à la fin du premier Aquaman.

Le rôle d’Orm dans la suite est actuellement inconnu, la finale du premier film laissant entendre qu’une réconciliation entre les demi-frères pourrait être envisagée. Discutant de la suite dans une interview précédente, Wilson a déclaré que le réalisateur James Wan allait encore plus loin avec l’épopée de super-héros de suivi. « Je pense que comme avec n’importe quoi avec James, quand il revient pour une suite, ça devient plus gros et meilleur », a révélé Wilson à propos de Aquaman et le Royaume Perdu. « Et plus large et plus drôle, plus d’action, plus de travail sur les personnages, c’est cool. C’est vraiment amusant, c’est super amusant. »

James Wan a récemment révélé qu’Aquaman et le royaume perdu avait officiellement commencé le tournage, le réalisateur partageant une image froide du tournage de la suite de DC. Le réalisateur de retour a même annoncé que la suite serait « un peu plus sérieuse » et « plus pertinente dans un monde dans lequel nous vivons aujourd’hui ».

Bien que les détails de l’intrigue restent en grande partie secrets, le film a reçu le titre de travail intrigant, Necrus, qui pourrait offrir un aperçu de l’intrigue. Necrus devrait être familier aux fans de DC comme le nom d’une autre ville sous-marine semblable à l’Atlantis natale d’Aquaman. Il est unique en ce qu’il n’existe que pendant de très brefs intervalles de temps et ne peut jamais être trouvé deux fois au même endroit. Connu sous le nom de « La ville noire », Necrus est dirigé par un roi tyran et est complètement militariste, ce qui devrait s’avérer un défi pour le super-héros sous-marin si Necrus s’avérait faire partie de l’histoire.

Nous savons également que l’Ocean Master de Wilson ne sera pas le seul méchant à revenir dans Aquaman et le Royaume perdu, avec Yahya Abdul-Mateen II qui devrait également reprendre le rôle de Black Manta. « Aquaman 2 est en train de se produire ! Cela se produit, et nous pouvons le rechercher, je crois, en 2022 », a déclaré Abdul-Mateen précédemment. « Je suis donc ravi de faire partie de cela. Black Manta sera de retour, et j’espère qu’il causera beaucoup plus de problèmes que lors du premier. »

Aux côtés de Jason Momoa dans le rôle d’Arthur Curry AKA Aquaman, Amber Heard sera également de retour pour jouer Mera, la princesse de Xebel et fille du roi Nereus de Dolph Lundgren, au grand dam de certains … qui pensent qu’elle devrait être remplacée et le rôle refondu . Aquaman et le royaume perdu devrait sortir le 16 décembre 2022. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de l’Instagram officiel de Patrick Wilson.

