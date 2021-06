Patrick Stump joue le thème du nouveau dessin animé Spider-Man

Patrick Stump, leader et chanteur du groupe punk rock Fall Out Boy, n’est pas étranger à la création de diverses bandes originales de films et de séries télévisées, il a donc récemment partagé sa contribution pour un nouveau dessin animé inspiré de Spider.Man.

Destinée à un public entièrement enfantin, « Spidey and his Amazing Friends » est une série qui prépare son arrivée sur la chaîne Disney Junior cet été, en plus d’être la première série produite par Marvel pour cette chaîne de télévision.

Avec un travail étonnamment bon (ce qui mérite d’être noté étant donné qu’il s’agit d’une série pour enfants), Patrick Stump a repris la vieille tradition de présenter une mélodie entraînante pour le début d’une série télévisée, celle que sûrement le plus petit de la maison (et leur parents) ne pourront pas arrêter de chanter.

Ce n’est pas la première fois que Patrick Stump collabore à une production d’animation, soulignant sa participation avec le reste des membres de Fall Out Boy au film Disney « Big Hero 6 » dans lequel ils présentaient la chanson « Immortals », en plus de la chanson « Who’s the (Bat) Man », qui est apparue dans le film de 2017 « The Lego Batman Movie ».

Jusqu’à présent, Fall Out Boy n’a pas annoncé le lancement d’un nouvel album, « Mania » de 2018 étant le dernier morceau sorti par le groupe. Le groupe a préparé son retour sur scène en juillet aux Etats-Unis à travers la tournée « Hella Mega », dans laquelle ils accompagneront Green Day et Weezer après avoir reporté leurs présentations en 2020 en raison de la pandémie.